Не медлите. 5 опасных симптомов, при которых нужно срочно к врачу

По словам эксперта, при диарее, тошноте и рвоте длительностью более суток стоит обратиться ко врачу. Кроме того, насторожить должны затруднённое дыхание, проблемы с ритмом сердца, боль в груди и несбиваемая уже три дня температура выше 38–39 °С. В числе тревожных звоночков нарушение речи.

Зяблова пояснила, что все эти симптомы могут говорить о разных проблемах: высокая температура — об острых вирусных заболеваниях, нарушение ритма — о сбое в работе желудочков, нарушение речи — проблемах с мышцами лица или черепно-мозговой травме. Врач добавила, что тем, у кого есть хронические заболевания, вообще не стоит игнорировать боль. Неприятные ощущения могут сигнализировать об обострении.

Кстати, иногда боль в горле может говорить не о простуде, а о проблемах с желудком. Почему такое бывает, рассказали тут.