Не место в мусорке. Россиянам рассказали о необычных способах использования банановой кожуры

Как использовать кожуру банана в кулинарии

- Добавить во фруктовое или ягодное смузи. Но не целиком, достаточно половинки.

«Блендер всё перемелет, изменения вкуса вы не заметите, а пользы напитку добавите ощутимо», — сказал телеведущий.

Использовать таким образом кожуру от всех съеденных семьёй бананов не стоит. По словам Малозёмова, в день одному человеку достаточно одного такого смузи, ведь в его ингредиентах очень много клетчатки, а она в больших количествах для кишечника уже неполезна — слишком грубая и тяжёлая.

- Запечь с мясом в горшочке. Кожуру можно положить либо на его дно, либо, наоборот, сверху — прикрыв курочку или индейку. Собеседник «Радио Sputnik» говорит, что это мощный источник тропического аромата.

«Если вы прикрываете продукт при запекании банановой кожурой, это ещё и предохраняет его от высыхания и делает продукт нежнее», — отметил он.

И, кстати, не забудьте помыть бананы перед употреблением. Как это сделать правильно с ними и другими фруктами и овощами, рассказала врач-диетолог Наталья Нефёдова.