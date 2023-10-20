Не место в мусорке. Россиянам рассказали о необычных способах использования банановой кожуры
Многие фрукты принято съедать без оболочки. И бананы в их числе. А, между прочим, и в ней есть польза — клетчатка, нужная для правильного функционирования кишечника, и калий, особо важный для здоровья сердечно-сосудистой системы. Тогда зачем добру пропадать в мусорном ведре? Автор и ведущий программы «Живая еда» на канале НТВ Сергей Малоземов назвал «Радио Sputnik» два способа, как можно употребить банановую кожуру.
Как использовать кожуру банана в кулинарии
- Добавить во фруктовое или ягодное смузи. Но не целиком, достаточно половинки.
«Блендер всё перемелет, изменения вкуса вы не заметите, а пользы напитку добавите ощутимо», — сказал телеведущий.
Использовать таким образом кожуру от всех съеденных семьёй бананов не стоит. По словам Малозёмова, в день одному человеку достаточно одного такого смузи, ведь в его ингредиентах очень много клетчатки, а она в больших количествах для кишечника уже неполезна — слишком грубая и тяжёлая.
- Запечь с мясом в горшочке. Кожуру можно положить либо на его дно, либо, наоборот, сверху — прикрыв курочку или индейку. Собеседник «Радио Sputnik» говорит, что это мощный источник тропического аромата.
«Если вы прикрываете продукт при запекании банановой кожурой, это ещё и предохраняет его от высыхания и делает продукт нежнее», — отметил он.
И, кстати, не забудьте помыть бананы перед употреблением. Как это сделать правильно с ними и другими фруктами и овощами, рассказала врач-диетолог Наталья Нефёдова.