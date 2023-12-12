Не отключайте роутер во время отпуска! Последствия могут быть очень плачевными

По словам специалиста, отсутствие активированной домашней точки доступа может потенциально привлечь злоумышленников. Это касается как выключенного из розетки роутера, так и подключённой услуги «отпуск». Последняя предполагает, что интернет «заморожен», вы за него не платите, но роутер включён. Сергеев уточнил, что услуга может теоретически быть опасна, так как сотрудник провайдера может передать информацию о том, что вас нет дома, тем же злоумышленникам. Воры поймут, что в квартире никого нет, и сделают своё дело.

Эксперт уточнил, что возгорание роутера маловероятно, а взломать его можно в любое время вне зависимости от того, дома вы или в отпуске. Так что за это можно не переживать.

О том, как защитить свои персональные данные при использовании роутера, рассказали тут.