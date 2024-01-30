Опубликовано 30 января 2024, 09:20
1 мин.
Не переключай, я смотрю. Стало известно, какие собаки больше всего любят сериалы
Когда владельцы собак смотрят что-то по телевизору, то питомцы часто пристраиваются рядом. Но считалось, что это просто ради компании и какого-то забавного мельтешения на фоне. Однако учёные из Университета Висконсин-Мэдисон в США выяснили, что большинство собак увлечённо смотрит телевизор и с интересом следит за развитием событий.
Как узнали американские учёные, 86% всех собак обожает смотреть телевизор. А самыми заядлыми сериаломанами оказались лабрадоры. Они могут не просто позависать у экрана минут 20, а проводить за просмотром полноценные часы, реагируя на повороты сюжета.
Больше всего энтузиазма у питомцев вызывают передачи о других собаках, кошках, природе и мультики. Меньше всего интереса достаётся программам о зимних видах спорта и фигурном катании. Опираясь на исследование, учёные посоветовали не оставлять собак одних за просмотром шоу. Многие пёсики ведут себя спокойно, но есть и те, кто скулит, рычит или бросается на телевизор.
Ранее учёные рассказывали, почему собаки машут хвостом. И виноват в этом человек.