Не переключай, я смотрю. Стало известно, какие собаки больше всего любят сериалы

Как узнали американские учёные, 86% всех собак обожает смотреть телевизор. А самыми заядлыми сериаломанами оказались лабрадоры. Они могут не просто позависать у экрана минут 20, а проводить за просмотром полноценные часы, реагируя на повороты сюжета.

Больше всего энтузиазма у питомцев вызывают передачи о других собаках, кошках, природе и мультики. Меньше всего интереса достаётся программам о зимних видах спорта и фигурном катании. Опираясь на исследование, учёные посоветовали не оставлять собак одних за просмотром шоу. Многие пёсики ведут себя спокойно, но есть и те, кто скулит, рычит или бросается на телевизор.

Ранее учёные рассказывали, почему собаки машут хвостом. И виноват в этом человек.