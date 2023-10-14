«Не подходит аграрию». Российский депутат решил продать Aurus как у Путина

Гольдман, который, помимо депутатской деятельности, возглавляет агрохолдинг Goldman Group, кажется, понял, что слегка погорячился с покупкой люксового авто. Машина оказалась не совсем подходящей для поездок на предприятия.

Что и говорить, районные дороги в Сибири наверняка уступают по качеству московским, по которым в 2018 году ехал на собственную инаугурацию на Aurus Senat Владимир Путин. Вот и Гольдман попробовал поездить на элитной машине на предприятия своего агрохолдинга, где, к тому же, сейчас идёт стройка, и, по его словам, постоянно думал: «Блин, как же всё-таки жаль».

Так что машинка «как у Путина» не совсем подходит ему как аграрию, вот он и решил её продать, руководствуясь принципами «разумной эффективности и практичности», сказал депутат местному изданию «Проспект Мира». В остальном же транспортное средство классное, добавил он. По трассам между городами ездить — одно удовольствие.

Правда, одного желания купить такую же машину, как у президента, мало. Понадобится ещё 42 млн рублей. В такую сумму Гольдман оценил собранный конкретно под него Aurus. Депутат уверяет, что ничего лишнего себе в карман с продажи не положит — столько запросила лизинговая компания.

Ну а если покупатель не найдётся, то парламентарий, по его словам, так и быть, продолжит ездить на люксовом авто сам. Но уже, видимо, не на работу.