15:20, 16 января 2024
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«Не поднимайте бучу». Жена актёра Ильина ответила на слухи о его тяжёлой болезни
Поклонников народного артиста России Владимира Ильина недавно огорошили страшной новостью о том, что их кумир якобы вот уже несколько лет сражается с раком. Семья актёра хранила молчание по поводу его здоровья. Нарушить его решила супруга Ильина Зоя Пыльнова. Она рассказала, что не так давно артисту сделали операцию, но не по поводу онкологии.
По словам Пыльновой, Ильин пережил удаление тромба. После операции врачи долго не разрешали 76-летнему актёру ходить, потому что был шрам.
При этом супруга народного артиста не стала ни подтверждать, ни опровергать слухи о раке. Она лишь сказала, что её супруг чувствует себя нормально.
«Всё нормально. Не поднимайте бучу», — сказала она «Пятому каналу».
СМИ нередко ставят неверные «диагнозы» звёздам. К примеру, недавно актёр Борис Щербаков с удивлением узнал из соцсетей, что поборол рак.