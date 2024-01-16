«Не поднимайте бучу». Жена актёра Ильина ответила на слухи о его тяжёлой болезни

По словам Пыльновой, Ильин пережил удаление тромба. После операции врачи долго не разрешали 76-летнему актёру ходить, потому что был шрам.

При этом супруга народного артиста не стала ни подтверждать, ни опровергать слухи о раке. Она лишь сказала, что её супруг чувствует себя нормально.

«Всё нормально. Не поднимайте бучу», — сказала она «Пятому каналу».

СМИ нередко ставят неверные «диагнозы» звёздам. К примеру, недавно актёр Борис Щербаков с удивлением узнал из соцсетей, что поборол рак.