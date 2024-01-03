Жизнь
09:43, 03 января 2024
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Не подозревавшая о беременности россиянка родила на Новый год

Жительница Саратова необычно вошла в новый год. Первого января её привезли в больницу с жалобами на боли в животе. В процессе выяснилось, что девушка беременна, хотя сама пациентка это категорически отрицала. Везти её в роддом было уже поздно, и роды приняли в областной клинической больнице. Спустя 3 часа на свет появилась здоровая доношенная девочка. Беременность стала первой для россиянки.

Не подозревавшая о беременности россиянка родила на Новый год
© prostooleh / freepik.com

Когда жительница Саратова поступила в приёмный покой, ей провели обследование и выяснили, что она в положении и скоро родит. Переводить пациентку в родильный дом в таком состоянии было уже нельзя.

В больницу прибыла выездная бригада перинатального центра и под руководством акушера-гинеколога Марии Ярошевич у россиянки приняли роды.

2 января маму с дочкой перевели в перинатальный центр. Медики областной больницы пожелали обеим крепкого здоровья и побольше счастливых моментов в жизни.

Ранее юристы рассказали о правах беременной на временной работе. Если коротко: девушку в положении не так-то просто уволить, но есть нюансы.

Автор:Виктор Круглов
Редакция
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