Не подозревавшая о беременности россиянка родила на Новый год
Жительница Саратова необычно вошла в новый год. Первого января её привезли в больницу с жалобами на боли в животе. В процессе выяснилось, что девушка беременна, хотя сама пациентка это категорически отрицала. Везти её в роддом было уже поздно, и роды приняли в областной клинической больнице. Спустя 3 часа на свет появилась здоровая доношенная девочка. Беременность стала первой для россиянки.
Когда жительница Саратова поступила в приёмный покой, ей провели обследование и выяснили, что она в положении и скоро родит. Переводить пациентку в родильный дом в таком состоянии было уже нельзя.
В больницу прибыла выездная бригада перинатального центра и под руководством акушера-гинеколога Марии Ярошевич у россиянки приняли роды.
2 января маму с дочкой перевели в перинатальный центр. Медики областной больницы пожелали обеим крепкого здоровья и побольше счастливых моментов в жизни.
Ранее юристы рассказали о правах беременной на временной работе. Если коротко: девушку в положении не так-то просто уволить, но есть нюансы.