Не покупайте живую ёлку заранее! Почему спешка только навредит — в Роспотребнадзоре
Живые ёлки обычно начинают продавать за несколько недель до Нового года. Но стоит ли настолько заранее тащить новогоднее дерево в дом? Как бы ни хотелось создать праздничное настроение и наслаждаться его запахом, всё же лучше перетерпеть. РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, что лучше всего покупать ель в 20-х числах декабря. Дело в том, что купленная заранее может просто-напросто осыпаться к празднику.
Есть ещё пару рекомендаций. Во-первых, попросите продавца упаковать ель в пластиковую сетку — так меньше шансов испортить её, пока довезёте до дома.
Во-вторых, не стоит заносить ёлку с улицы сразу на выделенное ей место в комнате и накидываться всей семьёй с игрушками. Сначала дайте лесной красавице привыкнуть к теплу — пусть она два-три часа побудет в прохладном месте, например на балконе.
И, кстати, живая ёлка хорошо влияет на здоровье. И речь не только о том, что она повышает настроение благодаря своему аромату. Но дело всё ещё в нём — фитонциды, из-за которых ель пахнет, защищают, например, от заболеваний дыхательной системы.