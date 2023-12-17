Не покупайте живую ёлку заранее! Почему спешка только навредит — в Роспотребнадзоре

Есть ещё пару рекомендаций. Во-первых, попросите продавца упаковать ель в пластиковую сетку — так меньше шансов испортить её, пока довезёте до дома.

Во-вторых, не стоит заносить ёлку с улицы сразу на выделенное ей место в комнате и накидываться всей семьёй с игрушками. Сначала дайте лесной красавице привыкнуть к теплу — пусть она два-три часа побудет в прохладном месте, например на балконе.

И, кстати, живая ёлка хорошо влияет на здоровье. И речь не только о том, что она повышает настроение благодаря своему аромату. Но дело всё ещё в нём — фитонциды, из-за которых ель пахнет, защищают, например, от заболеваний дыхательной системы.