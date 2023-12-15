Не прошло и года. 67-летний Игорь Саруханов развёлся с седьмой женой
Певец и композитор Игорь Саруханов снова свободен: он развёлся со своей женой Олесей. Это была седьмая по счёту избранница 67-летнего исполнителя хита «Позади крутой поворот». Несмотря на то что певец и его теперь уже бывшая возлюбленная были знакомы 10 лет, их союз продлился совсем недолго — меньше года. Очередной распавшийся брак заставил артиста задуматься: точно ли он создан для семейной жизни?
Саруханов подчёркивает: у них с бывшей женой была любовь, но всё прошло. Причину расставания он не назвал, но намекнул, что в отношениях с супругой не хватало доверия.
«Из-за лёгкого недоверия возникают недопонимания в семье», — пояснил он.
После седьмого неудачного брака Саруханов засомневался, что он создан для семейной жизни. Причина, по его словам, в том, что он полностью отдаёт себя профессии, всё время пропадает на гастролях, а поклонницы так и жаждут с ним познакомиться.
«Любая женщина такое воспринимает с болью», — признался артист в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».