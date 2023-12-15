Не прошло и года. 67-летний Игорь Саруханов развёлся с седьмой женой

Саруханов подчёркивает: у них с бывшей женой была любовь, но всё прошло. Причину расставания он не назвал, но намекнул, что в отношениях с супругой не хватало доверия.

«Из-за лёгкого недоверия возникают недопонимания в семье», — пояснил он.

После седьмого неудачного брака Саруханов засомневался, что он создан для семейной жизни. Причина, по его словам, в том, что он полностью отдаёт себя профессии, всё время пропадает на гастролях, а поклонницы так и жаждут с ним познакомиться.

«Любая женщина такое воспринимает с болью», — признался артист в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».