Жизнь
16:00, 15 декабря 2023
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Не прошло и года. 67-летний Игорь Саруханов развёлся с седьмой женой

Певец и композитор Игорь Саруханов снова свободен: он развёлся со своей женой Олесей. Это была седьмая по счёту избранница 67-летнего исполнителя хита «Позади крутой поворот». Несмотря на то что певец и его теперь уже бывшая возлюбленная были знакомы 10 лет, их союз продлился совсем недолго — меньше года. Очередной распавшийся брак заставил артиста задуматься: точно ли он создан для семейной жизни?

Не прошло и года. 67-летний Игорь Саруханов развёлся с седьмой женой
© Страница Игоря Саруханова «ВКонтакте»

Саруханов подчёркивает: у них с бывшей женой была любовь, но всё прошло. Причину расставания он не назвал, но намекнул, что в отношениях с супругой не хватало доверия.

«Из-за лёгкого недоверия возникают недопонимания в семье», — пояснил он.

После седьмого неудачного брака Саруханов засомневался, что он создан для семейной жизни. Причина, по его словам, в том, что он полностью отдаёт себя профессии, всё время пропадает на гастролях, а поклонницы так и жаждут с ним познакомиться.

«Любая женщина такое воспринимает с болью», — признался артист в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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