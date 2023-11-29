«Не смогу потянуть». Гуф пожаловался на требования бывшей жены по алиментам

Гуф разоткровенничался с подписчиками в своём личном блоге. Долматов рассказал, что очень любит свою дочь, родившуюся в браке с Королёвой. По его словам, после рождения девочки у него проснулась любовь ко всем детям. При этом брак с Юлией он назвал «полным пустяком».

«Тина остаётся со мной. Мы будем общаться через суд. Юлия запросила слишком большие алименты, которые я не смогу потянуть», — добавил рэпер.

Брак Долматова и Королёвой не продержался и 2 лет. В мае 2022-го у супругов родилась дочь Тина. Для Гуфа это уже второй ребёнок — с бывшей женой Айзой они воспитывают 13-летнего сына.

В марте Долматов и Королёва поссорились во время отдыха на Бали, их скандал широко обсуждали в СМИ и соцсетях. Пара развелась в октябре 2023 года.

В ноябре 2023 года Гуф оскандалился, опубликовав странный ролик. На него пожаловались в прокуратуру, потребовав проверить, не оскорбляет ли рэпер чувства верующих.