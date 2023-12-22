«Не стоит нырять в третий брак». Александр Серов высказался о разводе бывшей жены
Исполнитель хита 90-х «Я люблю тебя до слёз» Александр Серов был официально женат лишь однажды. Избранницей стала женщина на 19 лет младше него — мастер спорта Елена Стебенева. Кстати, брак продержался тоже 19 лет. После разрыва Елена снова вышла замуж, а теперь разводится. Серов заявил, что не знал об этом, но такое событие прокомментировал.
Серов рассказал, что общая дочь со Стебеневой ему ничего не сказала об этом. Певец предположил, что, может, пара ещё и помирится.
«Пусть живут уже. Может, не стоит драматизировать ситуацию. Если у неё есть хоть немного мозгов, то не стоит нырять в третий брак. Хотя это её дело», — заявил он.
Себя Серов назвал однолюбом и немного поразмышлял о чувствах к бывшей жене.
«Хотите сказать, что у меня остались чувства к Лене? Если они и остались, то это нормально, значит, я нормальный человек. Имею право иметь в душе те остатки, осколки, которые остались от совместной жизни. Тут нет никакой фальши», — объяснил певец.
Серов, кстати, больше так и не женился. Другая история — у певца и композитора Игоря Саруханова — за плечами семь браков. Восьмой жены пока нет, он лишь недавно развёлся с последней. По его словам, любовь и правда была, но прошла.