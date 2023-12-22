«Не стоит нырять в третий брак». Александр Серов высказался о разводе бывшей жены

Серов рассказал, что общая дочь со Стебеневой ему ничего не сказала об этом. Певец предположил, что, может, пара ещё и помирится.

«Пусть живут уже. Может, не стоит драматизировать ситуацию. Если у неё есть хоть немного мозгов, то не стоит нырять в третий брак. Хотя это её дело», — заявил он.

Себя Серов назвал однолюбом и немного поразмышлял о чувствах к бывшей жене.

«Хотите сказать, что у меня остались чувства к Лене? Если они и остались, то это нормально, значит, я нормальный человек. Имею право иметь в душе те остатки, осколки, которые остались от совместной жизни. Тут нет никакой фальши», — объяснил певец.

Серов, кстати, больше так и не женился. Другая история — у певца и композитора Игоря Саруханова — за плечами семь браков. Восьмой жены пока нет, он лишь недавно развёлся с последней. По его словам, любовь и правда была, но прошла.