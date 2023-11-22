«Не свинья». 9-летняя дочь Самойловой описала своего идеального парня

Как заявила Лея, её будущий парень должен быть хорошим человеком, а не свиньёй. Он должен быть достаточно богат, чтобы обеспечивать девушку, добавила она. При этом резко выскакивать замуж она не собирается, говорит, что сначала нужно понаблюдать за характером будущего мужа.

Довольно мудро рассуждает и её старшая сестра, 12-летняя Ариела. Она говорит, что не планирует делать инъекции для лица в молодом возрасте, так как её лицо только формируется. Плюс она добавила, что не качала себе губы, как считают её хейтеры. Они у неё от природы пухлые.

У Самойловой и рэпера Джигана уже четверо детей. А вот Ольга Бузова с детьми не спешит. Что мешает, рассказали тут.