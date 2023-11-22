«Не свинья». 9-летняя дочь Самойловой описала своего идеального парня
Каждая девочка с детства мечтает оказаться в сказке и встретить принца на белом коне, который будет любить только её, будет красивым, умным, да ещё и богатым. Некоторые боятся именно такого не найти, поэтому начинают поиски пораньше. Плюс-минус такого парня хотела бы себе и дочь Оксаны Самойловой 9-летняя Лея. Требования уже готовы. По её словам, он должен быть умным, красивым, доброжелательным, приятным и чистым.
Как заявила Лея, её будущий парень должен быть хорошим человеком, а не свиньёй. Он должен быть достаточно богат, чтобы обеспечивать девушку, добавила она. При этом резко выскакивать замуж она не собирается, говорит, что сначала нужно понаблюдать за характером будущего мужа.
Довольно мудро рассуждает и её старшая сестра, 12-летняя Ариела. Она говорит, что не планирует делать инъекции для лица в молодом возрасте, так как её лицо только формируется. Плюс она добавила, что не качала себе губы, как считают её хейтеры. Они у неё от природы пухлые.
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