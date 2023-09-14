Не та еда или воспитательница. 6 причин, почему ребёнок не хочет идти в садик

А нужен ли вам детский сад

Сперва стоит понять, действительно ли детский сад нужен членам вашей семьи. Нередко детей отдают туда по причинам, которые не связаны с желаниями ребёнка и его родителей:

сверстники уже пошли;

очередь подошла;

кажется, что так будет удобнее;

декрет подошёл к концу, и мама собралась на работу, хотя денег в семье хватает.

Как родителям успокоить себя

Бывает, что детский сад всё же реальная необходимость, но родители сами этому не рады и излишне переживают: вдруг ребёнок просидит весь день голодным, стукнется или закатит истерику. Чтобы не расценивать детский сад как разлучника или потенциально опасное место, родителям стоит ответить на три вопроса.

А если бы ребёнок отказался есть дома, что бы вы сделали? Чаще всего родители говорят, что либо попробовали бы его накормить, либо подождали, пока тот проголодается и поест сам. А если бы ребёнок упал дома? Популярный ответ: пожалели бы и в целом не увидели в этом ничего страшного. А если бы ребёнок начал сильно плакать, когда вам нужно уйти и оставить его с няней? Как правило, родители говорят, что в любом случае ушли бы.

Такой анализ помогает родителям понять, что садик не представляет угрозы для их детей.

Почему ребёнок отказывается идти в детский сад

1. Слишком много перемен

Бывает, что детский сад оказывается не единственным изменением в жизни ребёнка. Например, семья переезжает, в ней появляется ещё один малыш, родители ссорятся, кто-то из родственников болеет или умирает. «Получается, что один стресс накладывается на другой, ребёнок утопает в эмоциях, и поэтому ему так сложно идти в детский сад», — подчеркнула психолог.

2. Непривычный режим дня

«Если ребёнок до детского сада всегда просыпался, кушал, ложился на дневной сон, гулял и так далее, когда хотел, то в детском саду ему будет сложно, поскольку там есть распорядок и всё нужно делать вовремя. Поэтому настроение у ребёнка может портиться в тот момент, когда его непривычно рано будят, например, или ему приходится завтракать по времени», — рассказала специалист.

3. Незнакомая еда

Ещё одно важное изменение в жизни ребёнка — новый рацион в детском саду. Там малыши порой сталкиваются с едой, которой никогда не было дома. Это может вызвать дискомфорт, нежелание есть и, как следствие, отказ от походов в сам садик.

4. Процесс адаптации

«Абсолютно нормально, что ребёнок не хочет идти в детский сад в адаптационный период. Адаптация к детскому саду начинается спустя несколько недель, то есть ребёнок отходил несколько недель, а затем запускается адаптация. Это происходит в тот момент, когда ребёнок понимает, что уже ничего невозможно изменить», — рассказывает Бурьевая.

Тогда малыш начинает сопротивляться и плакать. В саду ему сложно — рядом нет родных, игрушками надо делиться, важно соблюдать правила и режим, а ещё выполнять развивающие занятия. Чтобы привыкнуть ко всему этому, нужно время.

5. Сложно найти контакт с другими детьми

Например, ребёнок ещё плохо разговаривает или уже говорит, а остальные дети в группе пока общаются с помощью укусов и ударов.

6. Сложно найти контакт с воспитателями

Бывает, что ребёнок не смог наладить коммуникацию с воспитателями. В них ему может что-то не нравится или даже пугать: необычная внешность, поведение, большое количество замечаний.

Как определить причину

Не всегда ребёнок может объяснить, почему именно он не хочет ходить в детсад. Тогда её нужно распознать самому. Психолог рекомендует вести дневник поведения ребёнка и отмечать в нём, когда он ведёт себя спокойно, а когда настроение меняется на агрессивное или испуганное.

«Записывая такие моменты, можно заметить то, чего раньше не было. Очень здорово в дневнике поведения пытаться отследить, что было ещё, помимо детского сада, дома. Может быть была ссора, напряжённая ситуация, может быть, ребёнок болел и так далее», — добавила специалист.