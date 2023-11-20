Не только семейная. Россиянам напомнили о льготной ипотеке для каждого

Минимальный первоначальный взнос по льготной программе — 20,1% от стоимости жилья, отметила в беседе с РИАМО руководитель департамента ипотечного кредитования компании «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк.

В Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно взять жильё не дороже 12 млн рублей, а в остальных регионах — 6 млн.

Вот куда можно потратить средства:

купить квартиру в новостройке;

купить дом от застройщика;

построить частный дом на своём участке или взятом в ипотеку — своими силами или с помощью подрядчика.

На вторички программа не распространяется.

Брать ипотеку по льготной программе можно начиная с 18 лет, а если с целью рефинансирования или строительства жилого дома — с 21 года. Важно успеть погасить её до возраста не больше 75 лет.

Покупка квартиры — дело серьёзное. Моментов, на которые стоит обратить внимание, куда больше, чем кажется. Для того чтобы ничего не забыть, руководитель агентства недвижимости Екатерина Никитина назвала всё, что нужно учесть при выборе варианта в новостройке.