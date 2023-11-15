Не устраивает школа? Вот почему вам стоит присмотреться к семейному обучению
Ребёнок изо всех сил старается избежать похода в школу, а неудовлетворительные оценки кажутся совершенно неожиданными, ведь вы уверены, что тема урока точно была усвоена? Возможно, проблема в том, что ребёнку просто не подходит школьный формат и стоит рассмотреть альтернативу — семейное обучение. О плюсах и минусах учёбы дома и в школе рассказала Анастасия Екушевская, психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков.
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**Семейное обучение часто путают с домашним образованием. Но у них есть существенное различие. Домашнее обучение это больше вынужденная мера. Обычно по медицинским показаниями. Семейное обучение — это добровольный переход на обучение вне стен учебного учреждения.
При таком варианте родители берут ответственность за образование на себя, занимаются с ребёнком самостоятельно, привлекают репетиторов или онлайн-школы.
У семейного обучения есть свои неоспоримые плюсы:
- Индивидуальный подход. Родители могут создать учебный план, который учитывает потребности и интересы конкретного ребёнка.
- Гибкость. Семейное обучение даёт удобный график учёбы.
- Ребёнок может избежать давления среды.
- Можно выбирать приоритеты в обучении. Например, делать акцент на тот или иной предмет.
Есть и нюансы:
- Родители должны обеспечивать ребёнку социализацию. Придётся водить ребенка на кружки или в какие-то общественные места.
- Родителям придётся сильно погружаться в контекст, как минимум на первых порах. Родителям в первое время может быть достаточно сложно разобраться, например, в том, как вообще перейти на семейное обучение, как организовать аккредитацию для ребёнка и т. д.
- Придётся самостоятельно выстраивать системы обучения. На семейном обучении родители могут сами учить ребёнка, подбирать для него обучающие материалы, распределять нагрузку на каждый предмет и т. д. Или как минимум продумать, на чем делать акцент в обучении, а где можно пройтись по верхам.
Если всё же родители решают обучать ребёнка полностью или частично самостоятельно, то можно поискать сообщества единомышленников для обмена опытом, учебными материалами и просто для получения поддержки.
Нет однозначного ответа, что лучше подойдёт детям — школа или семейное образование. Каждый ребёнок индивидуален, поэтому родителям стоит посоветоваться с ним, узнать, есть ли у него сложности в школе, комфортно ли ему, хотел бы он что-то поменять. И исходя из этого принимать решение о том, в каком формате продолжать обучение.