Не варенье, а отравленье. Главные признаки испорченного лакомства

Правильно приготовленное и закатанное варенье можно хранить до 2–3 лет при температуре от +1 до +15 ºС, рассказала «Доктору Питеру» доцент кафедры профессионального и технологического образования экономического факультета Государственного университета просвещения Елена Ершова. Но есть исключения.

Три признака того, что варенье испортилось

Вкус и цвет изменились. К этому времени в варенье появился новый ингредиент — бактерии или грибки. Они опасны сильным пищевым отравлением. Есть плесень. Даже если её совсем немного, не стоит убирать поражённые кусочки. Плесень — микроскопические грибки, в процессе развития которых выделяются невидимые глазу яды. Узнать, как глубоко они проникли в толщу продукта, просто невозможно. Варенье с косточками. Например, варенье из ягод или фруктов с косточками (черешня, вишня, абрикосы, персики, сливы) можно хранить не дольше 6–8 месяцев. Косточки выделяют синильную кислоту — для организма это яд.

Варенье обычно делают из очень полезных продуктов — ягод и фруктов. Правда, в процессе исчезают практически все витамины. Но есть и рецепт, который поможет их сохранить, и варить ничего не придётся.