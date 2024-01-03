Не знаете, чем заняться на праздниках? Вот 3 варианта растрясти жирок

Если хочется зимой попробовать новые виды спорта, но уверенности никакой нет, то можно просто пойти по проторенной дорожке. В 2022 году коньки для покупки искали 59% россиян, а в 2023-м — всего 49%, но это всё равно в 1,5 раза больше, чем те же лыжи, которые считаются вторыми по популярности. Оно и понятно, коньки нужны и фигуристам, и хоккеистам, и простым россиянам, которые хотят повеселиться на ближайшем катке.

Беговые лыжи интересуют россиян больше горных — их в 2022 году выбирали 25% россиян, а в 2023-м — уже 32%. Горные же оба года стабильно искали 10% пользователей Сети. Но если хочется пойти против системы, то можно выбрать третий вариант — менее расхайпованный. Сноубордами в 2022 году интересовались всего 6% россиян, а в 2023-м спрос повысился до 9%.

Из зимней спортивной экипировки в лидеры вышло термобельё. А всё потому, что его носят не только спортсмены и любители, но и мерзлявые россияне, которые не желают коченеть на остановке в ожидании нужного автобуса.

Однако если и выбирать активный отдых, то лучше планировать его на день, но никак не на вечер. А всё потому, что спорт перед сном не очень полезен. Подробнее об этом можно узнать здесь.