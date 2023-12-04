«Не знаю, куда девать энергию». 70-летний Игорь Ливанов расцвёл благодаря молодой жене

Актёр признался, что раньше испытывал дефицит энергии, а сейчас не знает, куда её девать. Ради долголетия Ливанов бросил курить, полностью отказался от сахара, а алкоголь пьёт очень умеренно.

Однако настоящим источником энергии и счастья для актёра, по его словам, стала молодая жена. Ливанов отметил, что любовь к женщинам очень важна.

«Она виновна в моей молодости», — процитировала слова актёра о молодой супруге «Экспресс-газета».

Кстати, учёные сходятся в том, что торопиться с женитьбой не стоит. Во всяком случае, бежать в загс в 20 лет они считают плохой идеей — и вот почему.