«Не знаю, куда девать энергию». 70-летний Игорь Ливанов расцвёл благодаря молодой жене
Актёр театра и кино Игорь Ливанов месяц назад отпраздновал 70-летний юбилей, а выглядит куда лучше многих своих ровесников. Артист раскрыл секрет своей молодости. Оказывается, всего-то и нужно было жениться в третий раз. В супруги Ливанов выбрал вовсе не ровесницу — избранница актёра Ольга на 25 лет моложе. Ради неё пришлось заботиться о здоровье.
Актёр признался, что раньше испытывал дефицит энергии, а сейчас не знает, куда её девать. Ради долголетия Ливанов бросил курить, полностью отказался от сахара, а алкоголь пьёт очень умеренно.
Однако настоящим источником энергии и счастья для актёра, по его словам, стала молодая жена. Ливанов отметил, что любовь к женщинам очень важна.
«Она виновна в моей молодости», — процитировала слова актёра о молодой супруге «Экспресс-газета».
Кстати, учёные сходятся в том, что торопиться с женитьбой не стоит. Во всяком случае, бежать в загс в 20 лет они считают плохой идеей — и вот почему.