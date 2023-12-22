Небо в российском городе окрасилось в цвет марганцовки

По словам администрации Бугульмы, причина в резком перепаде температур, отметила Baza.

А по информации «Московского комсомольца», розовый туман может быть во время захода и восхода солнца, а также из-за преломления света в каплях воды или мельчайших частицах в тумане и аэрозолей в атмосфере.

Удивительнее снимки были только после сильной магнитной бури. Тогда сразу в нескольких регионах появилось красивейшее полярное сияние. А в Краснодарском крае, например, небо стало красным.