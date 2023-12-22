Небо в российском городе окрасилось в цвет марганцовки
Жители Бугульмы в Татарстане утром 22 декабря стали свидетелями необычного природного явления. Их город накрыл розовый туман. На фотографиях, появившихся в Сети, с таким оттенком даже снег, хотя больше это похоже на то, что на снимки наложили фильтр. Но это реальность. Почему небо вдруг окрасилось в такой цвет, непонятно, но есть несколько версий.
По словам администрации Бугульмы, причина в резком перепаде температур, отметила Baza.
А по информации «Московского комсомольца», розовый туман может быть во время захода и восхода солнца, а также из-за преломления света в каплях воды или мельчайших частицах в тумане и аэрозолей в атмосфере.
Удивительнее снимки были только после сильной магнитной бури. Тогда сразу в нескольких регионах появилось красивейшее полярное сияние. А в Краснодарском крае, например, небо стало красным.