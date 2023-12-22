Жизнь
17:20, 22 декабря 2023
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Небо в российском городе окрасилось в цвет марганцовки

Жители Бугульмы в Татарстане утром 22 декабря стали свидетелями необычного природного явления. Их город накрыл розовый туман. На фотографиях, появившихся в Сети, с таким оттенком даже снег, хотя больше это похоже на то, что на снимки наложили фильтр. Но это реальность. Почему небо вдруг окрасилось в такой цвет, непонятно, но есть несколько версий.

Небо в российском городе окрасилось в цвет марганцовки
© Телеграм-канал «Бугульма — городской портал»/bugulma_ws

По словам администрации Бугульмы, причина в резком перепаде температур, отметила Baza.

А по информации «Московского комсомольца», розовый туман может быть во время захода и восхода солнца, а также из-за преломления света в каплях воды или мельчайших частицах в тумане и аэрозолей в атмосфере.

Удивительнее снимки были только после сильной магнитной бури. Тогда сразу в нескольких регионах появилось красивейшее полярное сияние. А в Краснодарском крае, например, небо стало красным.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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