Недалёкая, но трудолюбивая. Кучера сравнил оскандалившуюся Ивлееву с Бузовой

По словам Кучеры, не по себе ему стало «от недалёкости» Ивлеевой, которая стала мейнстримером и ведёт за собой толпу.

Впрочем, это не означает, что он, Кучера, Настю не уважает. Ведущий в шоу «Злые языки» на Rutube признал, что блогерша добилась успеха своим трудом.

В этом, по его мнению, она похожа на певицу Ольгу Бузову, известную своим трудолюбием и упорством.

Для тех, кто особо не интересовался жизнью Насти Ивлеевой до «голой вечеринки», собрали 15 интересных фактов про неё.