Недалёкая, но трудолюбивая. Кучера сравнил оскандалившуюся Ивлееву с Бузовой
После скандальной «голой вечеринки» про Настю Ивлееву не высказался только ленивый. Блогерше припомнили все поступки, которые раньше считались её фишечками, а теперь неистово осуждаются. Телеведущий и актёр Оскар Кучера не остался в стороне и тоже высказал своё мнение по поводу звезды соцсетей. Артист признался, что посмотрел несколько интервью с ней и ему «стало не по себе».
По словам Кучеры, не по себе ему стало «от недалёкости» Ивлеевой, которая стала мейнстримером и ведёт за собой толпу.
Впрочем, это не означает, что он, Кучера, Настю не уважает. Ведущий в шоу «Злые языки» на Rutube признал, что блогерша добилась успеха своим трудом.
В этом, по его мнению, она похожа на певицу Ольгу Бузову, известную своим трудолюбием и упорством.
Для тех, кто особо не интересовался жизнью Насти Ивлеевой до «голой вечеринки», собрали 15 интересных фактов про неё.