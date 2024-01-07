Жизнь
13:20, 07 января 2024
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Недалёкая, но трудолюбивая. Кучера сравнил оскандалившуюся Ивлееву с Бузовой

После скандальной «голой вечеринки» про Настю Ивлееву не высказался только ленивый. Блогерше припомнили все поступки, которые раньше считались её фишечками, а теперь неистово осуждаются. Телеведущий и актёр Оскар Кучера не остался в стороне и тоже высказал своё мнение по поводу звезды соцсетей. Артист признался, что посмотрел несколько интервью с ней и ему «стало не по себе».

Недалёкая, но трудолюбивая. Кучера сравнил оскандалившуюся Ивлееву с Бузовой
© RuTube-шоу «Злые языки»/кадр из видео

По словам Кучеры, не по себе ему стало «от недалёкости» Ивлеевой, которая стала мейнстримером и ведёт за собой толпу.

Впрочем, это не означает, что он, Кучера, Настю не уважает. Ведущий в шоу «Злые языки» на Rutube признал, что блогерша добилась успеха своим трудом.

В этом, по его мнению, она похожа на певицу Ольгу Бузову, известную своим трудолюбием и упорством.

Для тех, кто особо не интересовался жизнью Насти Ивлеевой до «голой вечеринки», собрали 15 интересных фактов про неё.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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