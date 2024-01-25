Недостаток белка у беременных ведёт к раку простаты у детей. Исследование

Сразу несколько исследований доказали, что питание и здоровье будущей мамы оказывают влияние на риски развития рака простаты у детей во взрослом возрасте. Учёные из Государственного университета Сан-Паулу в Бразилии выявили изменения в экспрессии генов. Они-то и могут вызывать гормональный дисбаланс и повышать вероятность онкологии.

Другое исследование показало, что при нехватке белка в рационе беременной и в период кормления вероятность рака простаты у деток-мальчиков тоже растёт. Правда, доказать это вышло пока только на крысах.

И, наконец, третья работа учёных показала, что на рак предстательной железы может влиять высокий уровень эстрогенов во время вынашивания.

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