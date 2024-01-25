Опубликовано 25 января 2024, 22:00
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Недостаток белка у беременных ведёт к раку простаты у детей. Исследование
Для беременных правильное питание имеет особую роль. Всё-таки в этот период будущей маме нужно больше витаминов и микроэлементов, чтобы хватало и для себя, и для малыша. Именно поэтому врачи рекомендуют добавлять в рацион больше здоровых продуктов: рыбы, мяса и овощей с фруктами. Интересные выводы насчёт питания сделали и учёные. Оказалось, что от еды зависит и здоровье ребёнка через десятилетия.
Сразу несколько исследований доказали, что питание и здоровье будущей мамы оказывают влияние на риски развития рака простаты у детей во взрослом возрасте. Учёные из Государственного университета Сан-Паулу в Бразилии выявили изменения в экспрессии генов. Они-то и могут вызывать гормональный дисбаланс и повышать вероятность онкологии.
Другое исследование показало, что при нехватке белка в рационе беременной и в период кормления вероятность рака простаты у деток-мальчиков тоже растёт. Правда, доказать это вышло пока только на крысах.
И, наконец, третья работа учёных показала, что на рак предстательной железы может влиять высокий уровень эстрогенов во время вынашивания.
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