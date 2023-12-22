Недосып делает человека несчастным. Исследование учёных
Мало кто не любит поспать и тем более не чувствует себя прекрасно, выспавшись, — положительное влияние сна на здоровье и так понятно. Поэтому учёные проверяют тех, кому его не хватает. Последнее исследование специалистов из Университета Восточной Англии было направлено на то, чтобы понять, как сокращение часов ночного сна влияет на удовлетворённость человека жизнью.
Сначала разные учёные провели 154 исследования на тему влияния сна на качество жизни. В них участвовало более 5000 человек от 7 до 79 лет. Британские специалисты изучили их, чтобы определить, как продолжительность ночного сна влияет на субъективное ощущение счастья.
Оказалось, что у людей, которые спят меньше привычного, падает способность мыслить позитивно. Также удалось выяснить, что:
- Из-за снижения сна на час у человека может появиться ощущение несчастья.
- Минус 3–4 часа сильно портят настроение и снижают удовлетворённость жизнью.
- У тех, кто спал очень мало, появились признаки тревоги и депрессии.
- Большое количество ночных пробуждений незначительно усиливает ощущение несчастья по сравнению с общим недосыпанием.
У многих россиян не получается достаточно спать в рабочие дни: вставать приходится очень рано, домой приезжают поздно. Поэтому они с нетерпением ждут выходных, чтобы отоспаться. И это оказалось полезно для сердца. Китайские учёные выяснили, что риск сердечного приступа или инсульта на 63% ниже у людей, которым не хватало сна в будние дни, но они смогли наверстать в субботу или воскресенье.