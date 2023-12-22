Недосып делает человека несчастным. Исследование учёных

Сначала разные учёные провели 154 исследования на тему влияния сна на качество жизни. В них участвовало более 5000 человек от 7 до 79 лет. Британские специалисты изучили их, чтобы определить, как продолжительность ночного сна влияет на субъективное ощущение счастья.

Оказалось, что у людей, которые спят меньше привычного, падает способность мыслить позитивно. Также удалось выяснить, что:

Из-за снижения сна на час у человека может появиться ощущение несчастья.

Минус 3–4 часа сильно портят настроение и снижают удовлетворённость жизнью.

У тех, кто спал очень мало, появились признаки тревоги и депрессии.

Большое количество ночных пробуждений незначительно усиливает ощущение несчастья по сравнению с общим недосыпанием.

У многих россиян не получается достаточно спать в рабочие дни: вставать приходится очень рано, домой приезжают поздно. Поэтому они с нетерпением ждут выходных, чтобы отоспаться. И это оказалось полезно для сердца. Китайские учёные выяснили, что риск сердечного приступа или инсульта на 63% ниже у людей, которым не хватало сна в будние дни, но они смогли наверстать в субботу или воскресенье.