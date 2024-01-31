Опубликовано 31 января 2024, 14:40
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Оставшийся без чёлки россиянин побрил парикмахера в Таиланде и ударился в бега
Парикмахер из Таиланда попросил полицию разыскать россиянина, который необычным образом отомстил ему за причёску, которая его не устроила. Русскоговорящий мужчина попросил барбера по имени Нью оставить ему чёлку. Но тот то ли не расслышал просьбу, то ли неправильно её понял и элемент причёски убрал. Россиянин ему этого не простил и в отместку выбрил парикмахеру клок волос.
Нью пришлось побриться наголо, чтобы исправить последствия нападения недовольного клиента.
Найти вспыльчивого россиянина без чёлки полицейские пока не смогли. Они вычислили, где он жил, но к тому моменту мужчина уже съехал.
На помощь Нью пришли и местные жители — они тоже разыскивают россиянина.
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