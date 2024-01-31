Оставшийся без чёлки россиянин побрил парикмахера в Таиланде и ударился в бега

Нью пришлось побриться наголо, чтобы исправить последствия нападения недовольного клиента.

Найти вспыльчивого россиянина без чёлки полицейские пока не смогли. Они вычислили, где он жил, но к тому моменту мужчина уже съехал.

На помощь Нью пришли и местные жители — они тоже разыскивают россиянина.

Ранее житель Барнаула зачем-то напал на наряженную ёлку, которая стояла в подъёзде. А потом начал угрожать соседям.