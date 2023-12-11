Некоторые категории россиян обязали сдать загранпаспорта
В России 11 декабря вступили в силу новые правила сдачи загранпаспортов. Это следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовых актов. Согласно документу, некоторым категориям россиян нужно сдать свой загранпаспорт на хранение в органы власти, которые выдали документ. Сделать это нужно в течение пяти дней после того, как паспорт признают недействительным. Рассказываем, кого коснутся ограничения.
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Нововведения распространяются на обычные, дипломатические и служебные загранпаспорта. Теперь россиянин обязан в течение пяти дней после того, как ему запретили выезд из страны, сдать паспорт. Получить его обратно можно в день обращения под личную подпись, но уже после снятия ограничения.
Вот какие могут быть основания для признания загранпаспортов недействительными:
- утеря документа;
- истечение срока;
- изменение владельцем личных данных;
- уход из жизни владельца паспорта.
Помимо этого, действие загранпаспорта временно приостанавливается, если россиянина призвали на военную службу либо у него есть допуск к особо важной или секретной информации. Также документ будет недействителен у служащих ФСБ и тех, кого подозревают в совершении уголовного преступления.
Подробнее об этих ограничениях рассказали в этом материале.