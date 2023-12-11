Жизнь
10:40, 11 декабря 2023
1 мин.

Некоторые категории россиян обязали сдать загранпаспорта

В России 11 декабря вступили в силу новые правила сдачи загранпаспортов. Это следует из постановления правительства, опубликованного на официальном портале правовых актов. Согласно документу, некоторым категориям россиян нужно сдать свой загранпаспорт на хранение в органы власти, которые выдали документ. Сделать это нужно в течение пяти дней после того, как паспорт признают недействительным. Рассказываем, кого коснутся ограничения.

Bookitlist / Unsplash

Bookitlist / Unsplash

Нововведения распространяются на обычные, дипломатические и служебные загранпаспорта. Теперь россиянин обязан в течение пяти дней после того, как ему запретили выезд из страны, сдать паспорт. Получить его обратно можно в день обращения под личную подпись, но уже после снятия ограничения.

Вот какие могут быть основания для признания загранпаспортов недействительными:

  • утеря документа;
  • истечение срока;
  • изменение владельцем личных данных;
  • уход из жизни владельца паспорта.

Помимо этого, действие загранпаспорта временно приостанавливается, если россиянина призвали на военную службу либо у него есть допуск к особо важной или секретной информации. Также документ будет недействителен у служащих ФСБ и тех, кого подозревают в совершении уголовного преступления.

Подробнее об этих ограничениях рассказали в этом материале.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.