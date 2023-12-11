Некоторые категории россиян обязали сдать загранпаспорта

Нововведения распространяются на обычные, дипломатические и служебные загранпаспорта. Теперь россиянин обязан в течение пяти дней после того, как ему запретили выезд из страны, сдать паспорт. Получить его обратно можно в день обращения под личную подпись, но уже после снятия ограничения.

Вот какие могут быть основания для признания загранпаспортов недействительными:

утеря документа;

истечение срока;

изменение владельцем личных данных;

уход из жизни владельца паспорта.

Помимо этого, действие загранпаспорта временно приостанавливается, если россиянина призвали на военную службу либо у него есть допуск к особо важной или секретной информации. Также документ будет недействителен у служащих ФСБ и тех, кого подозревают в совершении уголовного преступления.

Подробнее об этих ограничениях рассказали в этом материале.