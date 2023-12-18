Жизнь
22:40, 18 декабря 2023
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«Некрасиво и неприлично». Сергея Соседова уволили из шоу «За гранью»

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов два года вёл остросоциальное ток-шоу «За гранью». Но зрители смогут увидеть его в выпусках лишь до января. Дальше придётся привыкать к новому лицу. С Соседовым не продлили договор. О том, что телеканал НТВ больше не нуждается в его услугах, критик узнал от шеф-редактора. Об этом телеведущий рассказал «Стархиту».

«Некрасиво и неприлично». Сергея Соседова уволили из шоу «За гранью»
© Скриншот/YouTube-канал FAMETIME TV

«Меня просто убрали по факту, просто выгнали из программы. Давайте называть вещи своими именами», — считает он.

В новых выпусках уже другой ведущий, а Соседову стали писать не обнаружившие на съёмках его зрители. Причём в объявлении об их наборе по-прежнему указывают, что шоу будет вести Соседов.

«Я хотел придать лоска этой программе, очень непростой, с тяжёлыми человеческими судьбами. Мне хотелось, чтобы не было слёз рекой, а был выход к свету. И меня любили за это», — сказал он.

Телеведущий считает решение канала глупым и вздорным: по его мнению, с ним поступили «некрасиво и неприлично».

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Автор:Кира Полякова
Редакция
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