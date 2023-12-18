«Некрасиво и неприлично». Сергея Соседова уволили из шоу «За гранью»

«Меня просто убрали по факту, просто выгнали из программы. Давайте называть вещи своими именами», — считает он.

В новых выпусках уже другой ведущий, а Соседову стали писать не обнаружившие на съёмках его зрители. Причём в объявлении об их наборе по-прежнему указывают, что шоу будет вести Соседов.

«Я хотел придать лоска этой программе, очень непростой, с тяжёлыми человеческими судьбами. Мне хотелось, чтобы не было слёз рекой, а был выход к свету. И меня любили за это», — сказал он.

Телеведущий считает решение канала глупым и вздорным: по его мнению, с ним поступили «некрасиво и неприлично».

Ранее без работы остались 400 сотрудников Елены Блиновской. Королева марафонов под арестом, её счета — тоже. Платить зарплату она больше не могла.