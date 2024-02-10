Едим пельмени и дарим деньги. Главные традиции в китайский Новый год
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Какой год наступает по восточному календарю
Наступает Год Зелёного Деревянного Дракона. По восточному календарю у каждого года есть своё животное-покровитель, своя стихия (земля, вода, огонь, дерево, металл) и цвет, которые повторяются раз в 60 лет. То есть предыдущий такой же год был в 1964 году.
Дерево в Китае — показатель роста, успеха и развития, Дракон — самый сильный, мощный и энергичный знак зодиака, а зелёный цвет означает обновление, процветание, чистоту и гармонию.
Как встречать китайский Новый год
В Китае на Новый год принято навещать друзей и родственников, собираться за большим столом. Меню на праздник отличается в зависимости от региона, но почти везде на столах будет рыба, пельмени цзяоцзы, сладкие рисовые шарики. Считается, что эти блюда приносят успех и богатство в дом. А ещё тот, кто больше всех съест пельменей на праздник, заработает в новом году больше всех денег. Также на праздник принято подавать «лапшу долголетия». По сути, это та же лапша, просто она длиннее.
Традиции на Новый год
- Перед праздником принято сделать генеральную уборку в доме, чтобы прогнать злых духов.
- Во время уборки нужно избавиться от всего сломанного и рваного в доме.
- Детям и пожилым людям обычно дарят красный конверт с деньгами. Считается, что он отгоняет зло и даёт здоровье.
- Украшения в Китае обычно красные, так как считается, что этот цвет отгоняет чудище Ниан, питающееся животными и людьми.
- Для того, чтобы отогнать Ниан, также принято запускать салюты и жечь костры.
Приметы на Китайский Новый год
Согласно китайским приметам, нельзя, чтобы на Новый год плакал ребёнок — это может отпугнуть удачу. То же может случиться, если на праздник помыть голову. Также в Новый год нельзя брать в долг и отдавать деньги, так как это сулит финансовые проблемы.
Поломка вещи ведёт к отдалению в семье, а приём лекарств — к болезни. Ещё одна примета — нельзя есть кашу на праздник. Это признак бедности.
Всего через несколько дней грядёт ещё один праздник — День святого Валентина. Здесь собрали самые интересные факты о Дне всех влюблённых.