Едим пельмени и дарим деньги. Главные традиции в китайский Новый год

Какой год наступает по восточному календарю

Наступает Год Зелёного Деревянного Дракона. По восточному календарю у каждого года есть своё животное-покровитель, своя стихия (земля, вода, огонь, дерево, металл) и цвет, которые повторяются раз в 60 лет. То есть предыдущий такой же год был в 1964 году.

Дерево в Китае — показатель роста, успеха и развития, Дракон — самый сильный, мощный и энергичный знак зодиака, а зелёный цвет означает обновление, процветание, чистоту и гармонию.

Как встречать китайский Новый год

В Китае на Новый год принято навещать друзей и родственников, собираться за большим столом. Меню на праздник отличается в зависимости от региона, но почти везде на столах будет рыба, пельмени цзяоцзы, сладкие рисовые шарики. Считается, что эти блюда приносят успех и богатство в дом. А ещё тот, кто больше всех съест пельменей на праздник, заработает в новом году больше всех денег. Также на праздник принято подавать «лапшу долголетия». По сути, это та же лапша, просто она длиннее.

Традиции на Новый год

Перед праздником принято сделать генеральную уборку в доме, чтобы прогнать злых духов.

Во время уборки нужно избавиться от всего сломанного и рваного в доме.

Детям и пожилым людям обычно дарят красный конверт с деньгами. Считается, что он отгоняет зло и даёт здоровье.

Украшения в Китае обычно красные, так как считается, что этот цвет отгоняет чудище Ниан, питающееся животными и людьми.

Для того, чтобы отогнать Ниан, также принято запускать салюты и жечь костры.

Приметы на Китайский Новый год

Согласно китайским приметам, нельзя, чтобы на Новый год плакал ребёнок — это может отпугнуть удачу. То же может случиться, если на праздник помыть голову. Также в Новый год нельзя брать в долг и отдавать деньги, так как это сулит финансовые проблемы.

Поломка вещи ведёт к отдалению в семье, а приём лекарств — к болезни. Ещё одна примета — нельзя есть кашу на праздник. Это признак бедности.

Всего через несколько дней грядёт ещё один праздник — День святого Валентина. Здесь собрали самые интересные факты о Дне всех влюблённых.