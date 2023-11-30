«Нельзя показывать, что хорошо живёшь». Россиянке не дали сделать фото у Кремля с красной икрой

Женщина рассказала, что полицейских смутило то, что у неё с собой было 14 кг икры. Выяснилось, что это была дешёвая имитация деликатеса. Однако вопросы вызвал и посыл видеоролика.

«С одной стороны, восхваляют Россию, что идёт такая ситуация сейчас, что люди хорошо живут, а с другой стороны, вроде и нельзя показывать, что хорошо живёшь, поэтому как-то так», — заявила героиня видео после того, как её отпустили из полиции.