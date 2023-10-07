Немодные и народные. Стилисты назвали 8 устаревших сочетаний этой осени в одежде

Необязательно следить за неделями моды и обновлениями в коллекциях известных модельеров, чтобы быть в тренде. Можно просто изучать тенденции и корректировать свой гардероб под них. Но главное — помнить: это только рекомендации стилистов, и если любимая юбка выглядит, будто её достали из бабушкиного сундука, но она греет душу и поднимает настроение, то игнорируйте всех и гордо её носите.

А для тех, у кого любимых вещей нет, перечислим несколько сочетаний от стилистов, о которых нужно забыть (но помните, что мода циклична и ничего можно не выкидывать). Среди них:

Скинни-джинсы и приталенный пуховик. Всю облипочку пора забыть, только оверсайз, только хард-кор. Шуба и сапоги на каблуке. Пересаживаемся на плоский ход и разбавляем гламур спортивным стилем. Зимние вещи и капронки. Такие колготки осенью — и холодные, и нестильные. Скинни-джинсы и сапоги по колено. Можно сделать всё то же самое, но с прямыми джинсами и широкими сапогами. Ну или на крайний случай накиньте сверху что-то объёмное, чтобы компенсировать облипочку снизу. Сумка и обувь в тон. Шапка, варежки и шарф в комплекте. Можно носить разного цвета, разной текстуры, вообще разбить комплект и выйти без шапки или варежек. Рубашка с воротничком под джемпер. Опять можно заменить на оверсайз, а воротничок подойдёт разве что ретро. Мини-шорты с колготками и сапогами.

А если долго волновал вопрос, можно ли девушкам носить мужские вещи и не делают ли они их менее женственными, то вот ответ от стилиста Андрея Проявкина — нет, не делают. Девушки могут спокойно носить мужские рубашки, пиджаки, толстовки, ремни, галстуки и шарфы, главное — грамотно их на себе акцентировать.