Жизнь
03:00, 07 октября 2023
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Немодные и народные. Стилисты назвали 8 устаревших сочетаний этой осени в одежде

Не все стремятся одеваться по последнему писку моды, но и совсем отставшим от жизни показаться не хочется. Среди этих крайностей есть золотая середина, которая позволяет тасовать базовый гардероб так, чтобы быть более-менее в тренде, но и не тратиться на сумасшедшие новинки. Итак, как не выглядеть пугалом осенью 2023 года?

Немодные и народные. Стилисты назвали 8 устаревших сочетаний этой осени в одежде
© freepik.com/bristekjegor/marymarkevich

Необязательно следить за неделями моды и обновлениями в коллекциях известных модельеров, чтобы быть в тренде. Можно просто изучать тенденции и корректировать свой гардероб под них. Но главное — помнить: это только рекомендации стилистов, и если любимая юбка выглядит, будто её достали из бабушкиного сундука, но она греет душу и поднимает настроение, то игнорируйте всех и гордо её носите.

А для тех, у кого любимых вещей нет, перечислим несколько сочетаний от стилистов, о которых нужно забыть (но помните, что мода циклична и ничего можно не выкидывать). Среди них:

  1. Скинни-джинсы и приталенный пуховик. Всю облипочку пора забыть, только оверсайз, только хард-кор.

  2. Шуба и сапоги на каблуке. Пересаживаемся на плоский ход и разбавляем гламур спортивным стилем.

  3. Зимние вещи и капронки. Такие колготки осенью — и холодные, и нестильные.

  4. Скинни-джинсы и сапоги по колено. Можно сделать всё то же самое, но с прямыми джинсами и широкими сапогами. Ну или на крайний случай накиньте сверху что-то объёмное, чтобы компенсировать облипочку снизу.

  5. Сумка и обувь в тон.

  6. Шапка, варежки и шарф в комплекте. Можно носить разного цвета, разной текстуры, вообще разбить комплект и выйти без шапки или варежек.

  7. Рубашка с воротничком под джемпер. Опять можно заменить на оверсайз, а воротничок подойдёт разве что ретро.

  8. Мини-шорты с колготками и сапогами.

А если долго волновал вопрос, можно ли девушкам носить мужские вещи и не делают ли они их менее женственными, то вот ответ от стилиста Андрея Проявкина — нет, не делают. Девушки могут спокойно носить мужские рубашки, пиджаки, толстовки, ремни, галстуки и шарфы, главное — грамотно их на себе акцентировать.

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