«Ненавижу жирных». Собчак рассказала, почему поправилась

Во время интервью Собчак призналась, что по нескольким причинам, связанным со здоровьем, немножко «пожирнела». «Я очень люблю быть худой и ненавижу жирных», — добавила блогерша.

Селебрити добавила, что, видимо, наступило её проклятье, раз она поправилась. Из-за лишнего веса Собчак немного комплексует, поэтому старается одеваться в свободную одежду.

О том, как Собчак отреагировала на слухи о пластике, рассказали в этом материале.