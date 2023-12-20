Жизнь
11:20, 20 декабря 2023
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«Ненавижу жирных». Собчак рассказала, почему поправилась

Телеведущая Ксения Собчак в интервью блогерше и стилисту Карине Нигай рассказала о причинах своего лишнего веса. В последнее время многие заметили, что Собчак слегка располнела. Это породило слухи сначала о её беременности, а потом о пластических операциях. Правда, позже Собчак развеяла все догадки и показала своё тело. Оказалась, телеведущая и правда просто немного набрала, и всё. Рассказываем, что случилось.

«Ненавижу жирных». Собчак рассказала, почему поправилась
© кадр из видео / YouTube-канал Осторожно: Собчак

Во время интервью Собчак призналась, что по нескольким причинам, связанным со здоровьем, немножко «пожирнела». «Я очень люблю быть худой и ненавижу жирных», — добавила блогерша.

Селебрити добавила, что, видимо, наступило её проклятье, раз она поправилась. Из-за лишнего веса Собчак немного комплексует, поэтому старается одеваться в свободную одежду.

О том, как Собчак отреагировала на слухи о пластике, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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