«Ненавижу жирных». Собчак рассказала, почему поправилась
Телеведущая Ксения Собчак в интервью блогерше и стилисту Карине Нигай рассказала о причинах своего лишнего веса. В последнее время многие заметили, что Собчак слегка располнела. Это породило слухи сначала о её беременности, а потом о пластических операциях. Правда, позже Собчак развеяла все догадки и показала своё тело. Оказалась, телеведущая и правда просто немного набрала, и всё. Рассказываем, что случилось.
Во время интервью Собчак призналась, что по нескольким причинам, связанным со здоровьем, немножко «пожирнела». «Я очень люблю быть худой и ненавижу жирных», — добавила блогерша.
Селебрити добавила, что, видимо, наступило её проклятье, раз она поправилась. Из-за лишнего веса Собчак немного комплексует, поэтому старается одеваться в свободную одежду.
О том, как Собчак отреагировала на слухи о пластике, рассказали в этом материале.