Неочевидные вещи, которые заставляют страдать вашего кота

Как отметила Гусева, кошки очень чувствительны, и некоторые обстоятельства и ситуации могут заставить их сильно нервничать. Причём хозяева может даже не догадываться о том, что действуют питомцу на нервы.

Ветеринар рассказала «Доктору Питеру», что создаёт стресс у кошки :

смена миски или изменение её местоположения;

новый корм;

появление другого питомца или незнакомого человека в помещении;

перестановка мебели;

переезд;

незнакомые запахи и новые звуки.

Врач отметила, что кошки обращают внимание на человеческие ссоры и плохо их переносят. Особенно их пугает ругань на повышенных тонах.

Разумеется, полностью оградить любимую кошечку от стресса невозможно. Всё-таки их может напугать слишком многое. С другой стороны, эти животные весьма стрессоустойчивы.

Помощь животному требуется только в случае сильной травмы, с которой оно самостоятельно справиться не может. Распознать сильный стресс у кошки можно по изменениям в поведении: питомец перестаёт нормально есть, проявляет агрессию, прячется от человека и т. д.