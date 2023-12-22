Жизнь
22:00, 22 декабря 2023
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Неочевидные вещи, которые заставляют страдать вашего кота

Кошки — существа очень чувствительные. Людям кажется, что питомцу всё равно, из какой миски ему есть и где она стоит. Мол, главное, чтоб еда внутри была. Но стоит заменить миску или поставить её в другое место, и кошка это заметит, что заставит её нервничать. Миска — часть их территории и привычного распорядка дня, который никто не должен нарушать. Ветеринар AlphaPet Евгения Гусева рассказала, какие ещё действия хозяев создают стресс у кошки.

Неочевидные вещи, которые заставляют страдать вашего кота
© freepik

Как отметила Гусева, кошки очень чувствительны, и некоторые обстоятельства и ситуации могут заставить их сильно нервничать. Причём хозяева может даже не догадываться о том, что действуют питомцу на нервы.

Ветеринар рассказала «Доктору Питеру», что создаёт стресс у кошки :

  • смена миски или изменение её местоположения;
  • новый корм;
  • появление другого питомца или незнакомого человека в помещении;
  • перестановка мебели;
  • переезд;
  • незнакомые запахи и новые звуки.

Врач отметила, что кошки обращают внимание на человеческие ссоры и плохо их переносят. Особенно их пугает ругань на повышенных тонах.

Разумеется, полностью оградить любимую кошечку от стресса невозможно. Всё-таки их может напугать слишком многое. С другой стороны, эти животные весьма стрессоустойчивы.

Помощь животному требуется только в случае сильной травмы, с которой оно самостоятельно справиться не может. Распознать сильный стресс у кошки можно по изменениям в поведении: питомец перестаёт нормально есть, проявляет агрессию, прячется от человека и т. д.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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