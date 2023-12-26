Неожиданные причины головной боли. Оглядите своё рабочее место
У головной боли оказалось куда больше причин, чем можно представить. Например, она может появиться из-за неудачной одежды — не по погоде. Как бы нереально это ни звучало, но объяснение есть, и довольно внушительное: у организма возникает физический стресс. Что ещё приводит к головной боли, «Радио Sputnik» рассказала к. м. н., невролог, психиатр, психотерапевт, вице-президент международного общества «Стресс под контролем» Ольга Котова.
Головная боль: неочевидные причины
1. Неудобное рабочее место. Если при этом вы ещё и долго сидите за компьютером в одной позе, боль может спровоцировать напряжение в шейном отделе позвоночника, в мышцах лица и плечевого пояса.
2. Недостаточный сон. Сон меньше шести часов может спровоцировать не только головную боль, но и вложить вклад в развитие различных заболеваний.
3. Алкоголь. Выпивший человек расслабляется, но когда действие алкоголя проходит — появляется синдром отмены: становится плохо, тревожно, мышцы напрягаются — начинает болеть голов. А регулярное употребление в сочетании с другими факторами стресса способствует напряжению мышц шеи, верхнего плечевого пояса и головы.
4. Частые видеозвонки. Такой итог, потому что что во время них происходит перенапряжение зрения.
5. Одежда не по погоде. В этом случае мышцы спазмируются, и из-за низкой температуры возникает физический стресс.
Головная боль: как справиться
По словам врача, важно выделить триггер , который приводит к боли, и попытаться его убрать. Плюс каждый день за два часа до сна нужно откладывать гаджеты, чтобы дать себе отдохнуть от потока информации, — это позволит успокоиться и заснуть в расслабленном состоянии. Если же эти меры не помогут снова не сталкиваться с головной болью, нужно обратиться к врачу.
Совсем необычные причины головной боли
Видеозвонки и неудачная одежда — ещё не самое удивительное, что может спровоцировать головную боль. По словам врача-невролога Docma.ru Надежды Малыгиной, также такое состояние может быть из-за:
- мороженого;
- полёта на самолёте;
- секса.