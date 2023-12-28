«Нет чувства прекрасного». Жуткие Дед Мороз со Снегурочкой напугали россиян

Как рассказал один из местных жителей, фигуры Деда Мороза и Снегурочки, которые поставили возле местного Дома культуры, — «это ужас». Он задался вопросом, сколько стоила вся эта композиция и почему её вообще установили. «И что, у организаторов совсем нет чувства прекрасного? Домой пусть ставят такую "красоту"!» — высказался он.

На деле в самих фигурах нет ничего необычного. С виду они сделаны из переплетений пластиковых нитей. Одеты они стандартно: Дед Мороз в красно-белом, Снегурочка — в голубой шубе. Но многих местных жителей смутили глаза. У внучки новогоднего волшебника они, например, прикреплены к лицу. Радужка у них голубая, а зрачки неприлично маленькие. У Деда Мороза глазки похожи, но цвет у них зелёный.

О том, какой город недавно стал родиной снежных баб, рассказали в этом материале.