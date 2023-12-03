«Нет угрызений совести». Сын Куравлёва объяснил, почему отец доживал свой век в доме престарелых

По словам Василия, жизнь его отца резко изменилась в 2012 году, когда не стало жены Леонида Куравлёва Нины. Они познакомились, когда Куравлёву было всего 16 лет, и вместе прожили более 50 лет. Актёр так и не смог начать новую жизнь после этой трагедии.

«Спустя всё это время, я считаю, что мы всё сделали правильно. У меня нет угрызений совести. Мы исходили из той ситуации, которая сложилась на тот момент: нахождение дома было крайне проблематично по состоянию здоровья», — объяснил Василий Куравлёв. Он уточнил, что отцу было сложно выходить на улицу, хотя он этого хотел. Поэтому они вместе обсудили и решили, что в доме престарелых ему будет лучше.

Сын актёра также добавил, что у его отца были частые перепады настроения. Например, он мог притвориться спящим, когда не хотел видеть дочь.

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