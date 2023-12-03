«Нет угрызений совести». Сын Куравлёва объяснил, почему отец доживал свой век в доме престарелых
Легендарный советский актёр Леонид Куравлёв умер 30 января 2022 года. С лета 2021 года исполнитель одной из главных ролей в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» жил в доме престарелых, несмотря на то что у него есть и сын, и дочь. Свой последний день рождения актёр встречал не в кругу семьи, а как раз по новому адресу. Его сын Василий объяснил, почему так случилось.
По словам Василия, жизнь его отца резко изменилась в 2012 году, когда не стало жены Леонида Куравлёва Нины. Они познакомились, когда Куравлёву было всего 16 лет, и вместе прожили более 50 лет. Актёр так и не смог начать новую жизнь после этой трагедии.
«Спустя всё это время, я считаю, что мы всё сделали правильно. У меня нет угрызений совести. Мы исходили из той ситуации, которая сложилась на тот момент: нахождение дома было крайне проблематично по состоянию здоровья», — объяснил Василий Куравлёв. Он уточнил, что отцу было сложно выходить на улицу, хотя он этого хотел. Поэтому они вместе обсудили и решили, что в доме престарелых ему будет лучше.
Сын актёра также добавил, что у его отца были частые перепады настроения. Например, он мог притвориться спящим, когда не хотел видеть дочь.
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