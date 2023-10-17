Невеста решила развестись сразу после свадьбы из-за обидной шутки с тортом

Пара готовилась к свадьбе целых 2 года. Девушка рассказала, что охотно шла на компромисс во всём, что касалось церемонии и было важно для её спутника. Его же она твёрдо попросила только об одном: чтобы он ни при каких обстоятельствах не вздумал макнуть её лицом в свадебный торт.

Как думаете, что произошло на свадьбе? Именно: когда молодожёны должны были торжественно резать десерт, жених схватил невесту за затылок и окунул головой прямо в торт. Девушка сразу же поняла, что это была не импровизация: её новоиспечённый муж заранее подготовил кексы на замену испорченному торту.

Невеста ушла со свадьбы, а на следующий день сообщила жениху, что с их браком покончено. Правда, никто из родных её не поддержал в этом поступке. Напротив, они пытались убедить её не рубить с плеча и простить мужу его выходку.

Зато в интернете невесту ещё как поддержали. Пользователи, прочитавшие её историю на форуме Reddit Wedding Shaming, согласились, что поступок жениха был «красным флагом» и что он весьма агрессивным способом нарушил единственную границу, которую она ему чётко обозначила.

Заодно женщине предложили взять на карандаш тех родственников, которые после такой выходки всё равно убеждали её простить супруга, написало издание Mirror.

Хотя не все ссоры губительны для отношений. Если поругаться грамотно, связь между партнёрами может даже укрепиться. Вот советы для пар, как не разрушить брак руганью.