Невестка Дробыша рассказала о детской травме из-за педагогов по танцам
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35-летняя Дробыш рассказала о том, что у неё с детства был страх физической боли. И приобрела она его как раз на занятиях танцами.
«А именно с танцев, где мне порвали связки в шпагате, щипали до синяков и орали так, что шестилетние дети писались от страха», — поделилась певица.
По словам Дробыш, потом ей пришлось ходить к психологу. Специалист помог получать удовольствие от спортивных занятий и научиться концентрироваться на пользе.
Российские зрители узнали об Александре Дробыш после её участия в двух телевизионных проектах: «Фабрика звёзд — 6» и «Ты супермодель — 3».
За сына Дробыша она вышла замуж в 2013 году. У пары четверо детей.
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