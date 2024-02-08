Невестка Дробыша рассказала о детской травме из-за педагогов по танцам

35-летняя Дробыш рассказала о том, что у неё с детства был страх физической боли. И приобрела она его как раз на занятиях танцами.

«А именно с танцев, где мне порвали связки в шпагате, щипали до синяков и орали так, что шестилетние дети писались от страха», — поделилась певица.

По словам Дробыш, потом ей пришлось ходить к психологу. Специалист помог получать удовольствие от спортивных занятий и научиться концентрироваться на пользе.

Российские зрители узнали об Александре Дробыш после её участия в двух телевизионных проектах: «Фабрика звёзд — 6» и «Ты супермодель — 3».

За сына Дробыша она вышла замуж в 2013 году. У пары четверо детей.

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