Жизнь
Опубликовано 08 февраля 2024, 15:50
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Невестка Дробыша рассказала о детской травме из-за педагогов по танцам

Жена старшего сына продюсера Виктора Дробыша Александра с юных лет знает, что такое сцена и что порой стоит за улыбками артистов. Она начала выступать с 6 лет — пела и танцевала. А ещё активно участвовала в конкурсах и фестивалях, к которым нужно было готовиться с различными педагогами. Артистке повезло не с каждым из них — недавно она недобрым словом вспомнила своих преподавателей по танцам.
Невестка Дробыша рассказала о детской травме из-за педагогов по танцам

© sashaholidaymusic/Instagram (компания-владелец Meta — запрещённая в РФ экстремистская организация)

35-летняя Дробыш рассказала о том, что у неё с детства был страх физической боли. И приобрела она его как раз на занятиях танцами.

«А именно с танцев, где мне порвали связки в шпагате, щипали до синяков и орали так, что шестилетние дети писались от страха», — поделилась певица.

По словам Дробыш, потом ей пришлось ходить к психологу. Специалист помог получать удовольствие от спортивных занятий и научиться концентрироваться на пользе.

Российские зрители узнали об Александре Дробыш после её участия в двух телевизионных проектах: «Фабрика звёзд — 6» и «Ты супермодель — 3».

За сына Дробыша она вышла замуж в 2013 году. У пары четверо детей.

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Автор:Кира Полякова
Редакция
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