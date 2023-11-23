Нежирная и без паразитов. Какую белую рыбу лучше выбрать
Рыба — это полезный продукт, который любят почему-то не все: кто-то из-за костей, кто-то из-за вкуса, кто-то не готовит, потому что просто не любит её чистить. Но на деле в рыбе содержится нужный и необходимый для здоровья белок. О том, какую белую рыбу выбрать, рассказала эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Красавина.
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Какой бывает белая рыба
Как объяснила Красавина, рыбу нужно включать в меню не реже двух раз в неделю, но многие отказываются от этого продукта из-за высоких цен. Правда, дороговизной отличается, как правило, именно красная рыба, белая же не уступает ей в пользе, но при этом стоит дешевле. Плюс её мясо диетическое. В нём много белка, витаминов, А, Е D и группы B, кальция, фосфора, цинка, меди, йода, селена и других минералов.
Эксперт отметила, что белую рыбу в зависимости от жирности можно разделить на три группы:
- нежирная (до 4% жира) — треска, минтай, хек, навага, лещ, судак, речной окунь;
- средней жирности (4–8%) — карп, пикша, камбала, зубатка;
- жирная (8% жира и более) — сельдь и скумбрия.
По словам эксперта, первые две группы отлично подойдут для питания детей и для тех, кто на диете. Зато жирная рыбка добавит омега-3 жирных кислот, полезных для сердца и сосудов.
Какая рыба полезнее: морская или речная?
Красавина уточнила, что в морской рыбе больше полезных нутриентов. Там есть и омега-3 жирные кислоты, и йод (нужен для работы щитовидки), и фосфор (необходим для роста и здоровья костей и зубов), и витамин А (полезен для зрения). А ещё при употреблении морской и океанической рыбы вероятность заразиться паразитами меньше.
Из всего многообразия белой морской рыбы специалист посоветовала выбрать минтай, треску, хек, скумбрию и сельдь. Правда, отказываться от речной рыбы тоже не стоит. Главное — покупать её в проверенном месте и готовить до полной готовности. Хорошими вариантами станут карп, судак и окунь.
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