Нежирная и без паразитов. Какую белую рыбу лучше выбрать

Какой бывает белая рыба

Как объяснила Красавина, рыбу нужно включать в меню не реже двух раз в неделю, но многие отказываются от этого продукта из-за высоких цен. Правда, дороговизной отличается, как правило, именно красная рыба, белая же не уступает ей в пользе, но при этом стоит дешевле. Плюс её мясо диетическое. В нём много белка, витаминов, А, Е D и группы B, кальция, фосфора, цинка, меди, йода, селена и других минералов.

Эксперт отметила, что белую рыбу в зависимости от жирности можно разделить на три группы:

нежирная (до 4% жира) — треска, минтай, хек, навага, лещ, судак, речной окунь;

(до 4% жира) — треска, минтай, хек, навага, лещ, судак, речной окунь; средней жирности (4–8%) — карп, пикша, камбала, зубатка;

жирности (4–8%) — карп, пикша, камбала, зубатка; жирная (8% жира и более) — сельдь и скумбрия.

По словам эксперта, первые две группы отлично подойдут для питания детей и для тех, кто на диете. Зато жирная рыбка добавит омега-3 жирных кислот, полезных для сердца и сосудов.

Какая рыба полезнее: морская или речная?

Красавина уточнила, что в морской рыбе больше полезных нутриентов. Там есть и омега-3 жирные кислоты, и йод (нужен для работы щитовидки), и фосфор (необходим для роста и здоровья костей и зубов), и витамин А (полезен для зрения). А ещё при употреблении морской и океанической рыбы вероятность заразиться паразитами меньше.

Из всего многообразия белой морской рыбы специалист посоветовала выбрать минтай, треску, хек, скумбрию и сельдь. Правда, отказываться от речной рыбы тоже не стоит. Главное — покупать её в проверенном месте и готовить до полной готовности. Хорошими вариантами станут карп, судак и окунь.

Рыба — одна из составляющих здорового питания, которое, кстати, прибавит как минимум восемь лет к жизни. Что нужно делать, рассказали тут.