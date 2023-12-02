Ни денег, ни ремонта. Мошенники обманывают россиян под видом «мужа на час»
«Мужья на час» довольно популярны в России, причём мастеров по ремонту вызывают не только женщины, но и мужчины. Правда, теперь в список реальных специалистов внедрились мошенники, которые, разумеется, не собираются вам ничего ремонтировать, их задача — получить деньги и раствориться. Главный способ защиты от таких неприятностей — не переходить по предлагаемым неизвестными ссылкам и не платить вперёд.
Подробности схемы раскрыли в банке ВТБ. Выглядит всё так: жертва на сервисе объявлений пишет мастеру по ремонту, тот предлагает обсудить детали в одном из мессенджеров и уже там начинает делать вид, как он заинтересован выполнить работу — задаёт вопросы, просит прислать фотографии объекта. В итоге «мастер» и клиент договариваются о встрече.
Этот день наступает, и «муж на час» выходит на связь, но не для того, чтобы сообщить, что стоит у двери. Он говорит, что для ремонта потребуются некоторые детали или инструменты, и просит клиента перевести на это деньги. Если жертва соглашается — получает фишинговую ссылку. Финал: деньги отправлены, а «ремонтник» исчез.
Для того чтобы не столкнуться с такой ситуацией, старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов порекомендовал не переводить деньги за ещё не сделанную работу, пользоваться только оригинальными сервисами и проверять отзывы о специалистах.
Аналогичная история с покупкой товаров по предоплате. Например, 80-летний россиянин так заказал протез для ноги — перевёл 80 000 и остался и без денег, и без товара.