Ни денег, ни ремонта. Мошенники обманывают россиян под видом «мужа на час»

Подробности схемы раскрыли в банке ВТБ. Выглядит всё так: жертва на сервисе объявлений пишет мастеру по ремонту, тот предлагает обсудить детали в одном из мессенджеров и уже там начинает делать вид, как он заинтересован выполнить работу — задаёт вопросы, просит прислать фотографии объекта. В итоге «мастер» и клиент договариваются о встрече.

Этот день наступает, и «муж на час» выходит на связь, но не для того, чтобы сообщить, что стоит у двери. Он говорит, что для ремонта потребуются некоторые детали или инструменты, и просит клиента перевести на это деньги. Если жертва соглашается — получает фишинговую ссылку. Финал: деньги отправлены, а «ремонтник» исчез.

Для того чтобы не столкнуться с такой ситуацией, старший вице-президент банка ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов порекомендовал не переводить деньги за ещё не сделанную работу, пользоваться только оригинальными сервисами и проверять отзывы о специалистах.

Аналогичная история с покупкой товаров по предоплате. Например, 80-летний россиянин так заказал протез для ноги — перевёл 80 000 и остался и без денег, и без товара.