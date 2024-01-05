Жизнь
16:00, 05 января 2024
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«Ни один мужчина не пострадал». Бывшая Славы Комиссаренко рассказала, как живёт без него

Приз за самый молниеносный развод в 2023 году явно ушёл бы комику Славе Комиссаренко. Юморист не показывал подругу до свадьбы. Но стоило ему поделиться фото из медового месяца, подписчики быстро выяснили: его избранница Юлия Шашкова — бывшая вебкам-модель, о чём Слава не знал. Семейная лодка разбилась, даже не отплыв от берега. Теперь Шашкова откровенно рассказала, как её изменила эта ситуация.

«Ни один мужчина не пострадал». Бывшая Славы Комиссаренко рассказала, как живёт без него
© YouTube-канал Славы Комиссаренко/кадр из видео

Шашкова сообщила своим подписчикам, что свадьба с Комиссаренко была одним из лучших событий для неё в 2023 году наряду с переездом в Штаты, случившимся уже после развода, и «принятием себя».

Девушка также сообщила, что её отношение к мужчинам ничуть не поменялось после произошедшего.

«Ни один мужчина не пострадал», — написала экс-супруга Славы Комиссаренко в соцсетях.

Она добавила, что благодарна всем за каждый поступок в ситуации с её неудавшимся браком.

Сам Комиссаренко говорил, что его больше задело не то, каким способом его избранница зарабатывала на хлеб и пластические операции, а то, что она соврала ему, когда он попросил её объясниться.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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