«Ни один мужчина не пострадал». Бывшая Славы Комиссаренко рассказала, как живёт без него
Приз за самый молниеносный развод в 2023 году явно ушёл бы комику Славе Комиссаренко. Юморист не показывал подругу до свадьбы. Но стоило ему поделиться фото из медового месяца, подписчики быстро выяснили: его избранница Юлия Шашкова — бывшая вебкам-модель, о чём Слава не знал. Семейная лодка разбилась, даже не отплыв от берега. Теперь Шашкова откровенно рассказала, как её изменила эта ситуация.
Шашкова сообщила своим подписчикам, что свадьба с Комиссаренко была одним из лучших событий для неё в 2023 году наряду с переездом в Штаты, случившимся уже после развода, и «принятием себя».
Девушка также сообщила, что её отношение к мужчинам ничуть не поменялось после произошедшего.
«Ни один мужчина не пострадал», — написала экс-супруга Славы Комиссаренко в соцсетях.
Она добавила, что благодарна всем за каждый поступок в ситуации с её неудавшимся браком.
Сам Комиссаренко говорил, что его больше задело не то, каким способом его избранница зарабатывала на хлеб и пластические операции, а то, что она соврала ему, когда он попросил её объясниться.