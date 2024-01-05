«Ни один мужчина не пострадал». Бывшая Славы Комиссаренко рассказала, как живёт без него

Шашкова сообщила своим подписчикам, что свадьба с Комиссаренко была одним из лучших событий для неё в 2023 году наряду с переездом в Штаты, случившимся уже после развода, и «принятием себя».

Девушка также сообщила, что её отношение к мужчинам ничуть не поменялось после произошедшего.

«Ни один мужчина не пострадал», — написала экс-супруга Славы Комиссаренко в соцсетях.

Она добавила, что благодарна всем за каждый поступок в ситуации с её неудавшимся браком.

Сам Комиссаренко говорил, что его больше задело не то, каким способом его избранница зарабатывала на хлеб и пластические операции, а то, что она соврала ему, когда он попросил её объясниться.