Никаких повреждений. Агроном объяснила, как выбрать баклажаны

Как рассказала «Лайфу» агроном, специалист Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Татьяна Насыпова, овощ должен иметь однородный цвет, быть без помятостей и повреждений. Пятен и следов гниения тоже быть не должно — это значит, что, скорее всего, внутренняя часть плода уже испортилась.

Лучше выбирать молодые баклажаны. А чтобы проверить их спелость, можно надавить немного пальцем на кожуру. Если вмятины не осталось и форма восстановилась, то овощ уже спелый.

Эксперт добавила, что баклажаны, которые поступают в продажу, проходят тщательную проверку на наличие пестицидов, допустимый уровень нитратов и так далее. Так что за это можно не переживать.

Также Насыпова посоветовала перед приготовлением блюда из баклажанов ошпарить овощ кипятком или вымочить в воде. Это избавит плоды от соланина и уберёт горечь.

Кстати, баклажаны помогут предотвратить тромбоз глубоких вен. О том, какие ещё продукты подойдут в качестве профилактики этой проблемы, читайте тут.