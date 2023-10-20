Жизнь
17:00, 20 октября 2023
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Никаких повреждений. Агроном объяснила, как выбрать баклажаны

Осень — прекрасное время, чтобы поесть вдоволь овощей и фруктов, пока в магазинах ещё есть хоть что-то натуральное. Главная проблема — грамотно подойти к выбору продуктов, чтобы не пустить деньги на ветер. Например, при выборе те же баклажанов нужно отдавать предпочтение твёрдым и тяжёлых плодам, чтобы не нарваться на гниль. Рассказываем, на что ещё обратить внимание.

Никаких повреждений. Агроном объяснила, как выбрать баклажаны
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Как рассказала «Лайфу» агроном, специалист Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Татьяна Насыпова, овощ должен иметь однородный цвет, быть без помятостей и повреждений. Пятен и следов гниения тоже быть не должно — это значит, что, скорее всего, внутренняя часть плода уже испортилась.

Лучше выбирать молодые баклажаны. А чтобы проверить их спелость, можно надавить немного пальцем на кожуру. Если вмятины не осталось и форма восстановилась, то овощ уже спелый.

Эксперт добавила, что баклажаны, которые поступают в продажу, проходят тщательную проверку на наличие пестицидов, допустимый уровень нитратов и так далее. Так что за это можно не переживать.

Также Насыпова посоветовала перед приготовлением блюда из баклажанов ошпарить овощ кипятком или вымочить в воде. Это избавит плоды от соланина и уберёт горечь.

Кстати, баклажаны помогут предотвратить тромбоз глубоких вен. О том, какие ещё продукты подойдут в качестве профилактики этой проблемы, читайте тут.

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