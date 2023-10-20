Никаких повреждений. Агроном объяснила, как выбрать баклажаны
Осень — прекрасное время, чтобы поесть вдоволь овощей и фруктов, пока в магазинах ещё есть хоть что-то натуральное. Главная проблема — грамотно подойти к выбору продуктов, чтобы не пустить деньги на ветер. Например, при выборе те же баклажанов нужно отдавать предпочтение твёрдым и тяжёлых плодам, чтобы не нарваться на гниль. Рассказываем, на что ещё обратить внимание.
Как рассказала «Лайфу» агроном, специалист Красноярского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Татьяна Насыпова, овощ должен иметь однородный цвет, быть без помятостей и повреждений. Пятен и следов гниения тоже быть не должно — это значит, что, скорее всего, внутренняя часть плода уже испортилась.
Лучше выбирать молодые баклажаны. А чтобы проверить их спелость, можно надавить немного пальцем на кожуру. Если вмятины не осталось и форма восстановилась, то овощ уже спелый.
Эксперт добавила, что баклажаны, которые поступают в продажу, проходят тщательную проверку на наличие пестицидов, допустимый уровень нитратов и так далее. Так что за это можно не переживать.
Также Насыпова посоветовала перед приготовлением блюда из баклажанов ошпарить овощ кипятком или вымочить в воде. Это избавит плоды от соланина и уберёт горечь.
Кстати, баклажаны помогут предотвратить тромбоз глубоких вен. О том, какие ещё продукты подойдут в качестве профилактики этой проблемы, читайте тут.