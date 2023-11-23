Никаких уколов. Ляйсан Утяшева раскрыла секрет пышных губ
В современном мире не проблема сделать губы побольше, чем многие дамы и пользуются. Но всё ещё существует старый способ придания им объёма — чудеса макияжа. По словам 38-летней гимнастки, телеведущей и жены комика Павла Воли Ляйсан Утяшевой, она выбирает именно этот вариант. Спортсменка детально рассказала, как легко нарисовать губы без визажиста.
На видео, которое появилось в Сети, Утяшева, вооружившись карандашом для губ телесного цвета, рисует форму губ. Секрет прост: обводить нужно немного выше естественного контура.
А для того чтобы сделать губки пышными, по её словам, нужно «дополнительно как бы закруглять галочку верхней губы».
Грамотным макияжем можно не только подправить черты лица, но и сделать из женщины звезду любой вечеринки. Кстати, о них. Визажист рассказала, как накраситься для встречи Нового года. В тренде блёстки и стрелки.