Никаких уколов. Ляйсан Утяшева раскрыла секрет пышных губ

На видео, которое появилось в Сети, Утяшева, вооружившись карандашом для губ телесного цвета, рисует форму губ. Секрет прост: обводить нужно немного выше естественного контура.

А для того чтобы сделать губки пышными, по её словам, нужно «дополнительно как бы закруглять галочку верхней губы».

Грамотным макияжем можно не только подправить черты лица, но и сделать из женщины звезду любой вечеринки. Кстати, о них. Визажист рассказала, как накраситься для встречи Нового года. В тренде блёстки и стрелки.