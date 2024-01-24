Опубликовано 24 января 2024, 00:10
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Никита Кологривый — известный актёр и скандалист. 13 фактов о «пацане»
Никита Кологривый, по мнению многих кинокритиков, получил широкую известность благодаря роли Кощея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». К тому же скандальная слава закрепилась за артистом после критики некоторых коллег по цеху. Но что же ещё известно об этом актёре?
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Интересные факты о Никите Кологривом
- Родился Никита Кологривый 16 октября 1994 года в Новосибирске в обычной рабочей семье.
- Исключили из школы в 7 классе.
- Занимался боксом, борьбой, айкидо и карате.
- В 2014 году Никита Кологривый женился на актрисе Александре Питиримовой. Пара познакомилась ещё во время учёбы в ГИТИСе. В 2021 году у них родилась дочь Есения. К сожалению, в ноябре 2023 года Никита Кологривый официально заявил, что расстался с женой, но они пока не развелись.
- В 2018 году окончил ГИТИС с красным дипломом.
- Первые театральные роли Никиты Кологривого — Бен Ганн и Дик Джонсон в «Острове сокровищ» 2015 года.
- Один из переломных моментов в кинокарьере Никиты Кологривого — роль Левиса в сериале 2022 года «Оффлайн». После него Кологривого позвали в «Два холма», где он сыграл одну из главных ролей.
- Сыграл Емелю в фильме «По щучьему велению». Картина собрала 2,2 млрд рублей в прокате и стала одним из самых кассовых российских фильмов.
- Но настоящую славу Никите Кологривому кинокритики приписывают за роль Кощея в «Слово пацана. Кровь на асфальте». Хотя сам актёр так не считает.
- Раскритиковал за актёрскую игру Александру Бортич и Данилу Козловского. А также Александра Абдулова и Иннокентия Смоктуновского.
- Хочет отправиться в Голливуд, чтобы показать, как работают профессиональные артисты и «уничтожить там всех».
- У Никиты Кологривого всего 2 награды за съёмки в кино и сериалах. Первая — лауреат премии «Событие года» журнала «КиноРепортер» в номинации «Открытие года» в 2022 году. Вторая — номинант Премии Художественного театра в области искусств в номинации «Кино» в 2023 году.
- Хотел бы сыграть Степана Разина и Ивана Грозного.