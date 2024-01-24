Никита Кологривый — известный актёр и скандалист. 13 фактов о «пацане»

Никита Кологривый, по мнению многих кинокритиков, получил широкую известность благодаря роли Кощея в нашумевшем сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». К тому же скандальная слава закрепилась за артистом после критики некоторых коллег по цеху. Но что же ещё известно об этом актёре?