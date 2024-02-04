Никита Кологривый взбрыкнул из-за фильма и со скандалом ушёл с Первого канала

Каша заварилась из-за того, что Кологривый, по мнению Гордона, слишком абстрактно рассказал, о чём фильм «Подельники» и стоит ли его смотреть. В итоге ведущий попросил его кратко описать сюжет.

Дальше у мужчин произошёл напряжённый диалог. Кологривый спросил, нужно ему пересказать фильм в двух словах или предложениях. На что Гордон ответил, что в двух словах. После этого актёр предложил: «Хотите, я вам в трёх словах всю передачу закончу?»

Ведущему такой выпад явно не понравился. Он отметил, что если актёр не хочет отвечать, то его никто не держит в студии.

После этого звезда «Слова пацана» ушёл со словами: «Увидимся у меня в гостях». Гордон ответил, что вряд ли придёт.

Слава свалилась на Кологривого после выхода сериала о дворовых группировках в Казани в 1980-х. Актёр дорвался до интервью и начал критиковать коллег по цеху, российских исполнителей и некоторых блогеров. А позже СМИ сообщили, что Кологривый и сам не ангел и с ним сложно работать — якобы он унижает ассистенток на съёмках и употребляет запрещённые вещества.

Подробнее о Никите Кологривом можно узнать в этом материале.