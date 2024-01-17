Николь Кидман призналась, что врала ради ролей в начале карьеры

Как рассказала Кидман в беседе с Independent, в начале карьеры ей приходилось обманывать режиссёров из-за своего роста. Рост актрисы составляет 180 см, что довольно много для обычной жизни, а уж для мира кино тем более. Поэтому, чтобы получить шанс прийти на пробы, Кидман указывала в анкете 178 см. Всего два сантиметра, но может, именно этот лайфхак помог ей стать знаменитой.

Звезда Голливуда призналась, что ей не раз говорили, что из-за большого роста она не сможет построить карьеру в кино. Но даже сейчас, будучи успешной звездой, она не забывает о том, что высокая. «Всякий раз, когда я выхожу на красную дорожку, мне присылают туфли на очень высокой платформе. Я такая: «Я буду самым высоким человеком — жирафом!» — поделилась Кидман.

Кстати, Леонардо Ди Каприо тоже стал популярным актёром не сразу. Вмешаться пришлось женщине.