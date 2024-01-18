Николай Басков признался, почему никогда не сможет жить с женщиной

Басков рассказал, что его вполне устраивает понятие гостевого брака, на такое он согласен. А причина кроется ещё и в том, что он увлекающаяся натура, интерес которой нужно постоянно стимулировать.

Именно поэтому артисту нравятся сложные и недоступные девушки, к которым ещё нужно найти подход. И с такой вообразить дом — полную чашу ну очень сложно.

«Я как костёр, если в него не подбрасывать дрова, то постепенно пыл начинает уходить», — признался певец и добавил, что у него был опыт отношения с красивыми, но простыми, и с ними ничего серьёзного и долговечного не получилось.

Одной из сложных женщин в жизни Баскова оказалась и бизнесвумен Светлана Шпигель, которая после 6 лет совместной жизни собрала вещи, взяла их общего сына и уехала в Израиль. Подробнее об этом и том, как сложились отношения у артиста с сыном, можно узнать здесь.