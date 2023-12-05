Николас Кейдж заговорил о завершении карьеры. «Хочу попрощаться на высокой ноте»

Актёр заявил, что уже видит конец своей карьеры и ему осталось всего 3–4 фильма до пенсии. Он отметил, что сделал всё, о чём мечтал, и поэтому лучше уйти красиво, на пике популярности.

«Я думаю, что я сделал всё возможное… Я хочу попрощаться на высокой ноте», — признался Кейдж журналистам.

По словам актёра, его отец — Огюст Коппола (да, брат того самого режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы) — умер в возрасте 75 лет. И если у Кейджа всё сложится так же, то он хотел бы провести оставшиеся годы с семьёй. Ну и, может быть, сняться в сериале, потому что за всю карьеру ему это так и не удалось. Зато на его счету более 100 картин и 4 награды, в том числе «Оскар» за фильм «Покидая Лас-Вегас».

Николас Кейдж рано засобирался на покой, потому что его коллега из Британии сэр Майкл Кейн решил уйти на пенсию лишь в 90 лет. Он заявил, что достиг пика карьеры и дальше только вниз, поэтому лучше уйти на вершине популярности.