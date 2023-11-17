Никому ничего не должна. С Лолиты стрясли почти 3 млн рублей за сорванный концерт

Как сообщил «Стархит», Лолита предлагала перенести выступление на другую дату, но в компании, которая заказывала документы, сменился владелец. Из-за этого возникла путаница с документами. Но всё это время проценты за «незаконное обогащение» Лолиты капали. В результате вопрос урегулировали мировым соглашением без громких судебных разбирательств.

Организаторы концерта простили певице накапавшие проценты (515 000 рублей), расходы на оплату госпошлины (26 000 рублей) и расходы на юристов (10 000 рублей). Теперь Лолите лишь нужно выплатить полученные 2,8 млн в течение 20 дней.

А вот у актёра Павла Деревянко проблемы похуже. Его обвинили в реальном преступлении.