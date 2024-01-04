Исполнительница романсов Нина Шацкая сделала кассу уличным музыкантам

Прохожие талант исполнительницы оценили — ей стали нести деньги. По словам Шацкой, прохожие, видимо, уже привыкли к уличному рэпу, так что детская колыбельная на контрасте им очень зашла.

«Потом парень, который уступил мне микрофон, пошутил, что у нас теперь совместный бизнес», — рассказала певица «Московскому комсомольцу». Её муж, к слову, владелец и главред этой газеты Павел Гусев.

Исполнительница романсов добавила, что денег никаких не взяла — всё оставила рэперам. Ей самой такой экспромт понравился. По её словам, это было словно чудо.

А вот запевшая телеведущая Лера Кудрявцева была бы рада продвинуть своё творчество в массы. Только вот из эфира «Песни года» её почему-то вырезали.