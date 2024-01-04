Исполнительница романсов Нина Шацкая сделала кассу уличным музыкантам
Заслуженная артистка России Нина Шацкая попробовала себя в необычном амплуа. Прогуливаясь по центру Петербурга с мужем, артистка встретила уличных рэперов. Один из них предложил спеть для неё. Певица не растерялась и в ответ предложила сама исполнить песню. Уличный музыкант протянул ей микрофон, и на радость зевакам выпускница Гнесинки спела колыбельную медведицы из мультфильма «Умка».
Прохожие талант исполнительницы оценили — ей стали нести деньги. По словам Шацкой, прохожие, видимо, уже привыкли к уличному рэпу, так что детская колыбельная на контрасте им очень зашла.
«Потом парень, который уступил мне микрофон, пошутил, что у нас теперь совместный бизнес», — рассказала певица «Московскому комсомольцу». Её муж, к слову, владелец и главред этой газеты Павел Гусев.
Исполнительница романсов добавила, что денег никаких не взяла — всё оставила рэперам. Ей самой такой экспромт понравился. По её словам, это было словно чудо.
А вот запевшая телеведущая Лера Кудрявцева была бы рада продвинуть своё творчество в массы. Только вот из эфира «Песни года» её почему-то вырезали.