Жизнь
03:00, 04 января 2024
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Исполнительница романсов Нина Шацкая сделала кассу уличным музыкантам

Заслуженная артистка России Нина Шацкая попробовала себя в необычном амплуа. Прогуливаясь по центру Петербурга с мужем, артистка встретила уличных рэперов. Один из них предложил спеть для неё. Певица не растерялась и в ответ предложила сама исполнить песню. Уличный музыкант протянул ей микрофон, и на радость зевакам выпускница Гнесинки спела колыбельную медведицы из мультфильма «Умка».

Исполнительница романсов Нина Шацкая сделала кассу уличным музыкантам
© commons.wikimedia.org/Svklimkin/CC BY-SA 4.0

Прохожие талант исполнительницы оценили — ей стали нести деньги. По словам Шацкой, прохожие, видимо, уже привыкли к уличному рэпу, так что детская колыбельная на контрасте им очень зашла.

«Потом парень, который уступил мне микрофон, пошутил, что у нас теперь совместный бизнес», — рассказала певица «Московскому комсомольцу». Её муж, к слову, владелец и главред этой газеты Павел Гусев.

Исполнительница романсов добавила, что денег никаких не взяла — всё оставила рэперам. Ей самой такой экспромт понравился. По её словам, это было словно чудо.

А вот запевшая телеведущая Лера Кудрявцева была бы рада продвинуть своё творчество в массы. Только вот из эфира «Песни года» её почему-то вырезали.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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