Нисуаз, фетучини и фокачча. Чем будет питаться Блиновская в СИЗО?

Как сообщил телеграм-канал, в СИЗО № 6 «Печатники» можно заказывать себе следующие блюда. Например, итальянский обед из салата «Нисуаз», фетучини под соусом «Полло» и фокачча с морской солью обойдётся всего в 1 065 рублей. И причём вариантов таких сетов предостаточно. Есть набор и подешевле — салат «Нежность», суп гороховый с сухариками, шницель куриный, рис с шафраном и маслом, шарлотка яблочная, булочка хлебная, чай. Такой будет стоит всего 616 рублей.

Также в меню есть царская уха, осетинский пирог с капустой, пирожки с разными начинками, салаты «Цезарь» и «Энерджи» и другие деликатесы.

После шумной вечеринки и неоднократных нарушений условий домашнего ареста Блиновскую поместили в СИЗО. О том, в какой камере она сидит, рассказали тут.