Жизнь
Опубликовано 24 января 2024, 13:20
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Нисуаз, фетучини и фокачча. Чем будет питаться Блиновская в СИЗО?

Блогера Елену Блиновскую, которая просидит в СИЗО до 26 апреля, похоже, будут неплохо кормить. Как сообщил телеграм-канал Shot, обычно подследственных кормят кашей на завтрак, супом на обед и пюрешкой с рыбой на ужин. Но тем, у кого есть деньги, могут предложить варианты и по изысканнее из кулинарной лавки «изолятора». А меню там такое, что не в каждом кафе можно найти такой выбор.
Нисуаз, фетучини и фокачча. Чем будет питаться Блиновская в СИЗО?

© elena_blinovskaya/Instagram (запрещён в РФ, владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Как сообщил телеграм-канал, в СИЗО № 6 «Печатники» можно заказывать себе следующие блюда. Например, итальянский обед из салата «Нисуаз», фетучини под соусом «Полло» и фокачча с морской солью обойдётся всего в 1 065 рублей. И причём вариантов таких сетов предостаточно. Есть набор и подешевле — салат «Нежность», суп гороховый с сухариками, шницель куриный, рис с шафраном и маслом, шарлотка яблочная, булочка хлебная, чай. Такой будет стоит всего 616 рублей.

Также в меню есть царская уха, осетинский пирог с капустой, пирожки с разными начинками, салаты «Цезарь» и «Энерджи» и другие деликатесы.

После шумной вечеринки и неоднократных нарушений условий домашнего ареста Блиновскую поместили в СИЗО. О том, в какой камере она сидит, рассказали тут.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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