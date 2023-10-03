Нобелевку по физике присудили за исследования поведения электронов

Феномен, заложивший основу для последующих открытий, обнаружила Л’Улье ещё в 1987 году. С тех пор она продолжала изучать его. Агостини и Крауш работали над своими исследованиями с начала 2000-х годов.

Совместные усилия этих учёных позволили исследовать процессы, которые происходят настолько быстро, что раньше невозможно было их контролировать. Речь идёт о нескольких десятых доли аттосекунды. А аттосекунда «настолько коротка, что в одной секунде их столько, сколько было секунд с момента рождения Вселенной», отметили в Нобелевском комитете.

За их исследования учёным вручат 11 млн шведских крон (около $1 млн). Приз они должны разделить между собой поровну.

Ранее стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине. Её вручат Каталин Карико и Дрю Вайсману за создание вакцины от ковида. Её, правда, оценили не везде. Та же Швеция, в которой и присуждают Нобелевку, в своё время отказалась от этой вакцины из-за возможных серьёзных побочек.