Нобелевку по медицине вручили создателям вакцины от ковида. Ну и пусть, что есть побочки

Каталин Карико выросла и выучилась в Венгрии, чтобы потом переехать в Штаты и работать в университете Пенсильвании. Там она познакомилась с учёным Дрю Вайсманом, с которым и начала совместные проекты.

Они занимались в основном мРНК-вакциной и ответом иммунной системы на неё. Проблема вакцины, открытой ещё лет 30 назад, была в том, что она вызывала нежелательные воспалительные процессы в организме. Но учёным удалось это преодолеть. Поэтому их разработки и стали использоваться при создании вакцин от ковида Moderna и BioNTech/Pfizer.

Вклад Карико и Вайсмана в медицину и историю нельзя недооценивать, однако их вакцина оказалась не чудо как хороша. Дальнейшие исследования показали, что она повышает риск развития миокардита и перикардита у молодых мужчин. Из-за этого даже Финляндия, Швеция и Дания перестали пользоваться вакцинами Карико и Вайсмана в 2021 году. Однако ВОЗ заявила, что побочные эффекты хоть и есть, но очень редкие.

Нобелевская премия и вручение наград растянется аж на неделю. 2 октября, то есть сегодня, объявили победителей от медицины и физиологии. 3 октября раскроют имя главного физика года, 4 октября — химика, а 5-го — деятеля от литературы. 6 октября назовут лауреата премии мира, а 9-го — лауреата от экономических наук.